Юлия Мендель заявила, что наложение санкций на Медвечука и компании и ряд других политических шагов, свидетельствуют о твердjq волt Зеленского. Президент борется с олигархами и пока ни одного из них не боится.

Такое мнение пресс-секретарь президента выразила в статье для аналитического издания. В качестве аргументов она привела несколько примеров из последних политических событий Украины.

Недавно Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве

Мандат на преобразование страны

Юлия Мендель подчеркнула: приход Зеленского к власти в 2019 году означал прекращение почти 30-летнего господства олигархов, которое углубили Украины до бедности и коррупции. Тогда общество дало Зеленскому огромный мандат и доверило превращать страну в лучшую сторону.

В конце концов теперь Зеленский, по словам пресс-секретаря президента, выполняет свои обещания и борется с влиянием олигархов.

Он знает: чтобы соответствовать требованиям преобразователя в украинской истории, он должен продемонстрировать политическую волю к проведению настоящих реформ, подрывающих доминирование олигархов,

– пишет Мендель.

Действия Зеленского против олигархов: взгляд Мендель

За последние месяцы команда Зеленского инициировала ряд шагов, свидетельствующих о готовности уменьшить влияние олигархов, пишет Мендель.

Скандал с Фирташем

"Один из крупнейших скандалов, раскачавшем Украину в начале 2021 года, был тесно связан с олигархом Дмитрием Фирташем", – отмечает Мендель. Спор развернулась вокруг резкого роста тарифов на газ для населения.

В ответ на кризис цен на газ, напоминает Мендель, администрация Зеленского решила временно восстановить государственное регулирование цен на энергетическом рынке.

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Санкции против Медведчука и Козака

По мнению Мендель, ничто не иллюстрирует волю президента Зеленского противодействовать влиянию олигархов настолько четко, как ряд последних действий, принятых в отношении Виктора Медведчука.

Решение о запрете этих каналов (ZIK, 112 Украина, NewsOne – 24 канал) было тяжелым, учитывая приверженность Украины демократическим ценностям и свободе слова. Однако последствия для национальной безопасности были просто слишком серьезными, чтобы позволить ситуации продолжаться,

– отметила Мендель.

Напомним. СНБО 2 февраля принял санкции против соратника Медведчука – Тараса Козака и его телеканалов. Санкции против самого Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко ввели чуть позже – 19 февраля. Они касаются блокирования активов, ограничения торговых операций, остановки экономических и финансовых обязательств.

Растрата денег "Приватбанка"

В конце февраля НАБУ объявило, что трое бывших топ-менеджеров "Приватбанка" являются подозреваемыми по делу о мошенничестве на 5,5 миллиарда гривен. Одного из этих подозреваемых, напоминает Мендель, задержали при попытке покинуть страну

Дело является лакмусовой бумажкой о готовности президента Владимира Зеленского расправиться с коррупцией, которая преследовала бывшую советскую республику со времен падения коммунизма,

– подытожила Мендель.

Зеленский готов противодействовать олигархам

В конце концов, подводит черту Мендель, события последних недель показали, что президент Зеленский готов бросить вызов силе украинских олигархов. Действовать он будет везде: от энергетического и банковского секторов до политики и средств массовой информации.

"Предыдущие украинские лидеры много говорили о деолигархизации, но мало что сделали. Зеленский стремится разрешить своим действиям говорить сами за себя", – утверждает Мендель.