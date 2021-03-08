Юлия Мендель заявила, что не верила в честный и прозрачный конкурс на должность спикера президента. Когда на следующий день после того, как журналистка отправила резюме, ей позвонили – она была удивлена.

Специально резюме не составляла

Мендель рассказала, что не составляла новое резюме для конкурса. Она отправила старое, которое было написано на английском языке. Изменила только строку, где указывают желаемую должность.

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Для того, чтобы быстро отбирать кандидатов команда президента нанимала специальную компанию. Поэтому уже на следующий день журналистке перезвонили работники по отбору персонала.

Мы говорили около 40 минут. Я хорошо помню, потому что была голодна. Они спрашивали, чем я занимаюсь, чего хочу достичь и так далее,

– рассказала Мендель.

По словам журналистки, ей дали задание – написать большой текст и снять по нему выступление на камеру. Для этого установили дедлайн – 18:00 следующего дня.

К слову, только потом Мендель узнала, что ее видео смотрели около 30 человек и все единогласно его одобрили.

Далее с девушкой сконтактировались только через месяц: "Я уже думала, что никуда не прошла и смирилась с тем, что проиграла". Однако тогда возникли определенные задержки с инаугурацией и именно поэтому Мендель не звонили.

Мендель о собеседовании с Богданом и Зеленским

После инаугурации Мендель пригласили на собеседование. На нем присутствовали 8 человек, в том числе президент Владимир Зеленский, председатель Офиса Президента Андрей Богдан, Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк и другие.

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Я относилась к этому как к замечательному событию. Потому что, чтобы не было, потом в мемуарах я могла бы написать, что президент приехал в субботу на работу, чтобы провести собеседование со мной,

– сказала журналистка.

На собеседовании у Мендель было специальное задание. Девушке сказали, представить, что она якобы на пресс-конференции, а все присутствующие – это журналисты, которые задают ей вопросы. Кроме того, это снимали на камеру.

Тогда Мендель отвечала на актуальные вопросы. Ей не было сложно, поскольку журналистка в то время работала в The New York Times.

По словам пресс-секретаря президента, Зеленский задавал ей вопросы на английском языке, а само собеседование длилось около 40 минут.

Обратите внимание! О назначении конкурса на должность своего пресс-секретаря Зеленский объявил 30 апреля 2019 года. Тогда от кандидатов требовали знать как минимум три языка, иметь опыт в журналистике или публичной сфере и, при необходимости, работать сверхурочно.