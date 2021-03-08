Мендель не смогла объяснить, почему ОП не назвал имя Коломойского после введения санкций США
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель не смогла ответить на вопрос, почему в Офисе Президента не назвали имя Игоря Коломойского после введения санкций США. В то же время она назвала реакцию ОПУ на санкции против олигарха "прекрасным дипломатическим ответом".
Источник:БАЦМАН
Спикер Зеленского также не объяснила, почему никто из Офиса Президента не отреагировал лично на санкции против Коломойского. Об этом шла речь в интервью Олеси Бацман.
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"Я не понимаю, почему мы должны ставить на одну чашу весов государство, а на другую – какого-либо человека. Они (США – 24 канал) ввели санкции против конкретного человека, они не могли не назвать", – отметила Юлия Мендель.
По ее словам, Соединенные Штаты ввели персонифицированные санкции против 4 человек. Поэтому в Америке поименно их назвали. В то же время, когда Украина вводила индивидуальные ограничения, тоже был документ под названием "Приложение" со всеми именами и названиями компаний.
Зачем идти против одного человека, ставить государство на один уровень с ним. Мы же не ввели санкции против него,
– заметила пресс-секретарь президента.
Также она подчеркнула, Офис Президента дал заявление, которое показывает – государство не принимает какую-либо монополию, которая наживается на людях и не дает строить рыночную экономику.
И подчеркнула, что ответ Офиса Президента была абсолютно прекрасным и дипломатичным.
США ввели санкции против Коломойского: что известно
- 5 марта Государственный департамент США сообщил о введении санкций против украинского олигарха Игоря Коломойского, его жены, дочери и сына. Им теперь нельзя въезжать в Соединенные Штаты.
- В Госдепе отметили, что основанием для санкций стала деятельность Коломойского на должности председателя Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах. Речь о причастности олигарха к коррупции.
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