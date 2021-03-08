Пресс-секретарь президента Юлия Мендель не смогла ответить на вопрос, почему в Офисе Президента не назвали имя Игоря Коломойского после введения санкций США. В то же время она назвала реакцию ОПУ на санкции против олигарха "прекрасным дипломатическим ответом".

Спикер Зеленского также не объяснила, почему никто из Офиса Президента не отреагировал лично на санкции против Коломойского. Об этом шла речь в интервью Олеси Бацман.

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"Я не понимаю, почему мы должны ставить на одну чашу весов государство, а на другую – какого-либо человека. Они (США – 24 канал) ввели санкции против конкретного человека, они не могли не назвать", – отметила Юлия Мендель.

По ее словам, Соединенные Штаты ввели персонифицированные санкции против 4 человек. Поэтому в Америке поименно их назвали. В то же время, когда Украина вводила индивидуальные ограничения, тоже был документ под названием "Приложение" со всеми именами и названиями компаний.

Зачем идти против одного человека, ставить государство на один уровень с ним. Мы же не ввели санкции против него,

– заметила пресс-секретарь президента.

Также она подчеркнула, Офис Президента дал заявление, которое показывает – государство не принимает какую-либо монополию, которая наживается на людях и не дает строить рыночную экономику.

И подчеркнула, что ответ Офиса Президента была абсолютно прекрасным и дипломатичным.

Обратите внимание! Офис Президента 5 марта вечером отреагировал на введение санкций США против Коломойского. Там отметили, что нужно ломать систему, в которой доминируют олигархи, борьба с которыми лежит не только в плоскости уголовной ответственности. И отметили, что Украина будет проводить реформы и укреплять отношения с США и в дальнейшем.

США ввели санкции против Коломойского: что известно

5 марта Государственный департамент США сообщил о введении санкций против украинского олигарха Игоря Коломойского, его жены, дочери и сына. Им теперь нельзя въезжать в Соединенные Штаты.

В Госдепе отметили, что основанием для санкций стала деятельность Коломойского на должности председателя Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах. Речь о причастности олигарха к коррупции.