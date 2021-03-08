Пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского – Юлия Мендель заявила, что не имеет доступа к государственной тайне. Она не собиралась подписывать его.

Как пояснила Мендель, она не сделала этого из-за ряда ограничений. В частности – из-за трудностей с выездом.

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Мендель не имеет доступа к гостайне

Также Мендель не подписала допуск из-за ответственности, которую нужно взять на себя с принятием соответствующего решения.

Я его не подписывала (допуск – 24 канал). Там есть ряд ограничений, в частности нельзя нормально уехать. Также – это высокий уровень ответственности,

– отметила Мендель.

Она отметила, что достаточно владеет информацией. Поэтому может "не вступать в эти контексты".

Цеголко тоже не подписывал гостайну

Ее предшественник Святослав Цеголко, как сообщила Мендель, тоже оформлял доступ к государственной тайне. "Я думаю, что Цеголко тоже имел свои причины, чтобы не принимать такое решение", – она ​​добавила.

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Заметим, что допуск к государственной тайне могут получить дееспособные граждане Украины в возрасте от 18 лет, которые нуждаются в нем по условиям своей служебной, производственной, научной или научно-технической деятельности или обучения. Его предоставляют органы Службы безопасности Украины после проведения соответствующей проверки.