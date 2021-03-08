Прессекретарка Президента України Володимира Зеленського – Юлія Мендель заявила, що не має доступу до державної таємниці. Вона не мала наміру підписувати його.

Як пояснила Мендель, вона не зробила цього через низку обмежень. Зокрема – через труднощі з виїздом.

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Мендель не має доступу до держтаємниці

Також Мендель не підписала допуск через відповідальність, яку потрібно взяти на себе з ухваленням відповідного рішення.

Я її не підписувала (допуск – 24 канал). Там є низка обмежень, зокрема не можна нормально виїхати. Також – це великий рівень відповідальності,

– зазначила Мендель.

Вона зауважила, що достатньо володіє інформацією. Тому може "не входити у ці контексти".

Цеголко теж не підписував держтаємницю

Її попередник Святослав Цеголко, як повідомила Мендель, теж оформлював доступ до державної таємниці. "Я думаю, що Цеголко теж мав свої причини, щоб не ухвалювати таке рішення", – вона додала.

До теми Цеголко займається брудними справами і не є прикладом для мене, – Мендель

Зауважимо, що допуск до державної таємниці можуть отримати дієздатні громадяни України віком від 18 років, які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-технічної діяльності або навчання. Його надають органи Служби безпеки України після проведення відповідної перевірки.