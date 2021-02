Прошедшая неделя была не по привычному плодотворной на резонансные политические события: санкции против Медведчука, подозрение Шарию, Степанов полетел за вакциной, Порошенко купил "Прямой". Еще ко всему на Марсе "примарсился" Perseverance, а Clubhouse "несется". Ну то есть, творить шуточки и мемы украинцам было из чего.

24 канал собрал для вас свою субъективную подборку самых смешных и самых острых мемов. Доскрольте до конца и найдите тот, который понравился больше всего лично вам.

Санкции для Медведчука и Марченко

Топ новость недели: СНБО наложил санкции на 8 человек, среди которых Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. От такого резонансного хода соцсети просто взорвались десятками и десятками реакций.

Наверное, самый популярный мем на эту тему: фото из 2001 года.

И не менее эпическое продолжение:

Порошенко заявил, что санкции готовили еще во времена его президентства / из фейсбука Дмитрия Коваленко



It`s ok, he said / из твиттера tatianapopova7

Все, что нажито "непосильным трудом", пропало

"Медведчук обсуждает побег в Россию. Путин предложил вариант"



читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://t.co/i9xkNRFDpK pic.twitter.com/zsFZQxD6cH — Игорь (@tZosVyXhlIXJn4t) February 20, 2021



Лучше не спрашивайте

Помните шутку о "кто убил Эрику"?

На второй день после введения санкций Оксана Марченко опубликовала эмоциональное видео, в котором назвала действия СНБО и Владимира Зеленского беззаконными. А еще заявила, что вступает в ОПЗЖ.

Фотофакт - оксана марченко втупає в опзж. pic.twitter.com/12b4oh8uMb — Безжально! (@BrakovanyjHahol) February 20, 2021

Оксана Марченко обіцяє Зеленському помсту. pic.twitter.com/HxPmA0SU39 — Andriy Zas (@Andriy_Zas) February 21, 2021

Больше об этом Оксана Марченко отреагировала на введенные против нее санкции и заявила о вступлении в ОПЗЖ: видео

Возможно, на арене действительно появится новый политик?

Шарию объявили подозрение

Еще одна новость из того же разряда, что и предыдущая – Анатолий Шарию СБУ объявила подозрение в госизмене. В ведомстве говорят: есть основания считать, что он действовал по заказу иностранных структур.

"шарій" і СБУ: очікування і реальність! pic.twitter.com/hNoZs9XSSK — Ярослав Савчук (@savulja6) February 17, 2021

Возможно, скоро ютуб очистится от "шариевщины"?

Порошенко купил "Прямой"

Пятый президент и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что стал официальным владельцем телеканала "Прямой". Так сказать, раскрыл "секрет Полишенеля" – тайны, о которой всем давно известно. Такой и была реакция соцсетей на "резонансное" (на самом деле, нет) приобретение.

Приятно поговорить с умным человеком / Из фейсбука Дмитрия Коваленко

Интересная мысль Возможно, Порошенко кто-то шантажировал, и он зря потратил деньги на "Прямой", – Данилов

Степанов поехал за вакциной

Вакцинация в Украине неожиданно задержалась и не началась вовремя. Степанов улетел в Индию, чтобы лично договариваться о поставке и привезти первую партию. Почему Индия, что за вакцина, зачем Степанов? На все эти вопросы есть десяток мемов, которые возникли с фото, которое Степанов прикрепил к своему фейсбучному посту о том, что "отправляется за вакциной".



Куда на самом деле отправился Степанов / Из фейсбука Taras Stadnytskyy

И несколько мемов, которые переплетаются с последующей темой шуток, о которой читайте чуть ниже.

"...Відзначається, що міністр буде летіти з Києва в Пуне через Дубай і Делі - в кінцевій точці повинен бути через 17 годин" #Степанов, #вакціна, #Covid, #perseverance pic.twitter.com/72pRnA9d7y — aL (@alllius) February 19, 2021

К теме Обещанной вакцинации в Украине до сих пор нет: что Степанов делает не так



Может, чаек привезет? / Из фейсбука Victor Bened

Індійські виробники,стверджують що вакцина вже на підході. Степанов на низькому старті.

Вакцина буде реалізована на розлив,холодильників не потребує. pic.twitter.com/P0M9DvTLN3 — Ante Gotovina (@antegotovina69) February 20, 2021

Степанов: вакцина скоро буде pic.twitter.com/vr7TdHxFWI — Пан dATA rAVEN (@hy_zrada) February 20, 2021

Perseverance "примарсился"

NASA успешно завершило миссию по доставке и посадки ровера Perseverance на поверхность Марса. По этому поводу началась шутки, мол, про Perseverance же нельзя говорить, что он "приземлился", а правильно – "примарсился".

Когда NASA опубликовала первые фото с Марса, творчество в соцсетях полилось рекой. Потому кого только не хотят на Марс отправить украинцы: здесь и Медведчук, и Кучма, а также полузабытый Коломойский.

Мальчик водочки нам принеси pic.twitter.com/004ioL3L4s — RzecznyBóbr (@Beaver_on) February 19, 2021

Как бы Марс выглядел, если бы первыми там поселились украинцы:



Типичный ландшафт украинских городов / из твиттера garrossroland



Леня Космос в космосе / Из фейсбука Olena Shiyan



Помните эту леди с зонтиком? / из фейсбука Дмитрия Коваленко

Илон Маск все равно доехал быстрее.

Clubhouse несется

Мало человечеству было Тик-Тока и Инстаграма, так оно изобрело еще одну соцсеть – Clubhouse. Ее появление стало настолько громким, что кажется, никто еще так стремительно не врывался в мир соцсетей. Но есть одно но: доступна она только для владельцев айфонов.

И здесь пользователи разделились на два лагеря: те, кто активно влетел в новую соцсеть и постят свои классные "инвайты", и те, кто ее троллит.

Такий старий що пам'ятаю як клабхаус це була музика pic.twitter.com/vVyS8VR5K1 — Пан ZÆбафаній жівчікм™ (@DFENS3000) February 18, 2021