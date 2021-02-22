Мемы недели Марченко угрожает, Медведчук пылает, Шарий убегает, а Порошенко купил "Прямой"
Прошедшая неделя была не по привычному плодотворной на резонансные политические события: санкции против Медведчука, подозрение Шарию, Степанов полетел за вакциной, Порошенко купил "Прямой". Еще ко всему на Марсе "примарсился" Perseverance, а Clubhouse "несется". Ну то есть, творить шуточки и мемы украинцам было из чего.
Источник:24 канал
24 канал собрал для вас свою субъективную подборку самых смешных и самых острых мемов. Доскрольте до конца и найдите тот, который понравился больше всего лично вам.
Советуем прочитать "Скопируй этот текст и распространи": как украинцы вредят себе Facebook-флешмобами
Санкции для Медведчука и Марченко
Топ новость недели: СНБО наложил санкции на 8 человек, среди которых Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. От такого резонансного хода соцсети просто взорвались десятками и десятками реакций.
Наверное, самый популярный мем на эту тему: фото из 2001 года.
И не менее эпическое продолжение:
Порошенко заявил, что санкции готовили еще во времена его президентства / из фейсбука Дмитрия Коваленко
It`s ok, he said / из твиттера tatianapopova7
Лучше не спрашивайте
Помните шутку о "кто убил Эрику"?
На второй день после введения санкций Оксана Марченко опубликовала эмоциональное видео, в котором назвала действия СНБО и Владимира Зеленского беззаконными. А еще заявила, что вступает в ОПЗЖ.
Больше об этом Оксана Марченко отреагировала на введенные против нее санкции и заявила о вступлении в ОПЗЖ: видео
Возможно, на арене действительно появится новый политик?
Шарию объявили подозрение
Еще одна новость из того же разряда, что и предыдущая – Анатолий Шарию СБУ объявила подозрение в госизмене. В ведомстве говорят: есть основания считать, что он действовал по заказу иностранных структур.
Возможно, скоро ютуб очистится от "шариевщины"?
Порошенко купил "Прямой"
Пятый президент и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что стал официальным владельцем телеканала "Прямой". Так сказать, раскрыл "секрет Полишенеля" – тайны, о которой всем давно известно. Такой и была реакция соцсетей на "резонансное" (на самом деле, нет) приобретение.
Приятно поговорить с умным человеком / Из фейсбука Дмитрия Коваленко
Интересная мысль Возможно, Порошенко кто-то шантажировал, и он зря потратил деньги на "Прямой", – Данилов
Степанов поехал за вакциной
Вакцинация в Украине неожиданно задержалась и не началась вовремя. Степанов улетел в Индию, чтобы лично договариваться о поставке и привезти первую партию. Почему Индия, что за вакцина, зачем Степанов? На все эти вопросы есть десяток мемов, которые возникли с фото, которое Степанов прикрепил к своему фейсбучному посту о том, что "отправляется за вакциной".
Куда на самом деле отправился Степанов / Из фейсбука Taras Stadnytskyy
И несколько мемов, которые переплетаются с последующей темой шуток, о которой читайте чуть ниже.
К теме Обещанной вакцинации в Украине до сих пор нет: что Степанов делает не так
Может, чаек привезет? / Из фейсбука Victor Bened
Perseverance "примарсился"
NASA успешно завершило миссию по доставке и посадки ровера Perseverance на поверхность Марса. По этому поводу началась шутки, мол, про Perseverance же нельзя говорить, что он "приземлился", а правильно – "примарсился".
Когда NASA опубликовала первые фото с Марса, творчество в соцсетях полилось рекой. Потому кого только не хотят на Марс отправить украинцы: здесь и Медведчук, и Кучма, а также полузабытый Коломойский.
Как бы Марс выглядел, если бы первыми там поселились украинцы:
Типичный ландшафт украинских городов / из твиттера garrossroland
Леня Космос в космосе / Из фейсбука Olena Shiyan
Помните эту леди с зонтиком? / из фейсбука Дмитрия Коваленко
Илон Маск все равно доехал быстрее.
Clubhouse несется
Отличительная черта клабхауса в том, что здесь можно только общаться вживую: ни тебе фото с "умными цитатками", ни видео с приколами. Только видеоконференции, разговоры, разговоры, разговоры.
Поделиться новостью