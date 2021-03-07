Мемы недели: бицепс Зеленского, Аваков – ангел, Дубинский – дубина, а Коломойский без кофе
Неделя, как в принципе и всегда, была богата резонансными событиями. Дубинский попал в ДТП, Зеленский привился, оголив бицепс, а Аваков сказал, что он ангел. Коломойский не пойдет пить "кофе" в Starbucks.
Источник:24 канал
24 канал подобрал для вас самые смешные мемы недели. Обязательно пролистайте до конца и выберите тот, что понравился больше всего. Так как выбирать действительно есть из чего.
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Дубинский "полюбил" скорость
Началась неделя с того, что Александр Дубинский на своем Land Cruiser попал в ДТП во Львовской области возле города Стрый. СМИ писали, что Дубинский не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Никто не пострадал, но ведь в сети не могли не сыронизировать насчет "мама любит скорость". Оказалось, что сын ее тоже любит, но не всегда с ней справляется.
Подробнее Скорость любит не только мама: появились фото и видео с места ДТП с участием Дубинского
Ответ в стиле Дубинского
Что-то все таки пошло не так
Зеленский привился
Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта на Донбассе. Фото самого процесса прививки произвело ажиотаж в сети. Большой бицепс президента и то, что он прививался без рубашки обсуждали даже иностранные СМИ. А украинские пользователи соцсетей лепили фотожабы.
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Оригинальное фото вакцинации Зеленского, которое дала пресс-служба ОП
Помните эту песню?
По классике / Изображение из фейсбука Дмитрия Коваленко
Через несколько недель, когда вколят и вторую дозу
И наконец появилась возможность прививаться всем желающим прямо на улице.
Аваков – ангел. Но это не точно
В интервью Натальи Мосейчук Арсен Аваков прокомментировал популярную в народе фразу "Аваков – черт". Он смело заявил, что, возможно, является ангелом, который "терпит это все". Ну и тогда понеслось.
Ангел Рефаэля: неповторимый оригинал
Это может и ангел, и демон?
Через несколько дней после этого заявления Авакова украинская группа "НеАнгелы" распалась. Совпадение? Скорее всего. И тема для новой волны мемов.
"Дубина – слуга украинского народа"
Именно вот так Александр Дубинский решил "постебаться" и назвал межфракционное объединение в Раде, которое возглавил.
А люди в соцсетях решили постебаться над Дубинским.
Плакат на следующие выборы / Из твиттера Illya_Ayzin
И головы тоже / Из твиттера Nataliy94087733
Коломойский под санкциями США
Рабочая неделя закончилась бабах-новостью: Госдеп США наложил санкции на олигарха Игоря Коломойского. Ему теперь нельзя въезжать в Штаты. Украинцы в соцсетях преимущественно порадовались этому и отметили, что "кофе пить в Старбакс не будешь".
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