Неделя, как в принципе и всегда, была богата резонансными событиями. Дубинский попал в ДТП, Зеленский привился, оголив бицепс, а Аваков сказал, что он ангел. Коломойский не пойдет пить "кофе" в Starbucks.

24 канал подобрал для вас самые смешные мемы недели. Обязательно пролистайте до конца и выберите тот, что понравился больше всего. Так как выбирать действительно есть из чего.

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Дубинский "полюбил" скорость

Началась неделя с того, что Александр Дубинский на своем Land Cruiser попал в ДТП во Львовской области возле города Стрый. СМИ писали, что Дубинский не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Никто не пострадал, но ведь в сети не могли не сыронизировать насчет "мама любит скорость". Оказалось, что сын ее тоже любит, но не всегда с ней справляется.

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Ответ в стиле Дубинского

Что-то все таки пошло не так

Зеленский привился

Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта на Донбассе. Фото самого процесса прививки произвело ажиотаж в сети. Большой бицепс президента и то, что он прививался без рубашки обсуждали даже иностранные СМИ. А украинские пользователи соцсетей лепили фотожабы.

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Оригинальное фото вакцинации Зеленского, которое дала пресс-служба ОП

Помните эту песню?

По классике / Изображение из фейсбука Дмитрия Коваленко

Через несколько недель, когда вколят и вторую дозу

И наконец появилась возможность прививаться всем желающим прямо на улице.

Аваков – ангел. Но это не точно

В интервью Натальи Мосейчук Арсен Аваков прокомментировал популярную в народе фразу "Аваков – черт". Он смело заявил, что, возможно, является ангелом, который "терпит это все". Ну и тогда понеслось.

Ангел Рефаэля: неповторимый оригинал

Это может и ангел, и демон?

Через несколько дней после этого заявления Авакова украинская группа "НеАнгелы" распалась. Совпадение? Скорее всего. И тема для новой волны мемов.

"Дубина – слуга украинского народа"

Именно вот так Александр Дубинский решил "постебаться" и назвал межфракционное объединение в Раде, которое возглавил.

А люди в соцсетях решили постебаться над Дубинским.

Плакат на следующие выборы / Из твиттера Illya_Ayzin