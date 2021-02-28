Самые смешные мемы недели: индийская вакцина Степанова и медведчуковский "второй независимый"
Прошедшая неделя была крайне насыщенной на громкие и резонансные события. Например, новый медведчуковский канал "Первый независимый" заблокировали после первого же часа эфира, Украина наконец начала вакцинацию, а министр промышленности Уруский попал в скандал с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Поэтому шутить украинцам было с чего.
Источник:24 канал
24 канал собрал для вас свою субъективную подборку самых смешных и острых мемов.
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Новый медведчуковский канал пробыл в эфире...час
После того как каналы нардепа Тараса Козака ZIK, NewsOne и "112 Украина" заблокировали, медведчуковские журналисты "перебрались" на новое место – львовский "Первый независимый".
Перед тем сотрудники телеканалов позаботились о новой платформе, поэтому создали ООО "Медиахолдинг "Новости". К слову, обошлось это недорого: 100 акционеров "скинулись" на его создание по 1 гривне.
Этот медиахолдинг и купил "Первый независимый". Интересно, что предыдущим владельцем был уже "экс-свободовец" Роман Любицкий.
Канал начал вещание 26 февраля, однако уже в течение первого же часа эфира провайдеры начали его блокировать.
"Первый независимый", как комета / Фото из Фейсбука Ивана Марунича
В Украине началась вакцинация
Когда некоторые страны уже вакцинировали половину населения, Украина этот процесс только начинает. Первая партия вакцины – 500 тысяч доз от компании AstraZeneca индийского производства прибыла 23 февраля. Кстати, министр здравоохранения Максим Степанов лично летал в Индию и контролировал процесс ее отгрузки. Поэтому 24 февраля в Украине сделали первую прививку против коронавируса. Ее получил врач из Черкасс Евгений Горенко.
Несмотря на то, что даже президент Владимир Зеленский заверил, что вакцина индийского производства – одна из лучших в мире, украинцы немножко сомневаются в качестве препарата.
Вакцинация среди политиков / Фото из фейсбука Евгения Поладича
Стерненко осудили. Люди спрашивают, Где доказательства
Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил активиста Сергея Стерненко к 7,3 годам тюрьмы. Дело касается похищения экс-депутата Сергея Щербича с целью завладения его деньгами – 300 гривнами. Сам активист считает, что дело является политически мотивированным, ведь основная доказательная база – это показания самого депутата.
Из-за этого украинцы вышли на протесты.
К слову, адвокат Стерненко Маси Найем заявил, что Зеленский ранее предлагал Стерненко должность в Службе безопасности Украины.
Стерненко посадили / Фото "Новинач"
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Шмыгаль ждет объяснения
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль требовал от вице-премьера Олега Уруского срочных объяснений из-за фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Фото сделали в Абу-Даби на международной военно-технической выставке IDEX-2021. Сам Уруский заверил, контактов с Кадыровым не имел, а разместили их в алфавитном порядке.
Уруский и Кадыров / Фото Goni Мемасы
Традиционное заседание СНБО
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел добрую традицию – собираться на заседания и вводить санкции. Например, на 26 февраля их наложили на бывших офицеров, которые предали Украину. Перед этим – на кума Путина Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко. Еще раньше – на соратника Медведчука нардепа Тараса Козака.
Поэтому, когда 26 февраля анонсировали заседание СНБО, украинцы поставили таймер к брифингу и "запаслись" попкорном.
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