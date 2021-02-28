Прошедшая неделя была крайне насыщенной на громкие и резонансные события. Например, новый медведчуковский канал "Первый независимый" заблокировали после первого же часа эфира, Украина наконец начала вакцинацию, а министр промышленности Уруский попал в скандал с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Поэтому шутить украинцам было с чего.

24 канал собрал для вас свою субъективную подборку самых смешных и острых мемов.

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Новый медведчуковский канал пробыл в эфире...час

После того как каналы нардепа Тараса Козака ZIK, NewsOne и "112 Украина" заблокировали, медведчуковские журналисты "перебрались" на новое место – львовский "Первый независимый".

Перед тем сотрудники телеканалов позаботились о новой платформе, поэтому создали ООО "Медиахолдинг "Новости". К слову, обошлось это недорого: 100 акционеров "скинулись" на его создание по 1 гривне.

Этот медиахолдинг и купил "Первый независимый". Интересно, что предыдущим владельцем был уже "экс-свободовец" Роман Любицкий.

Канал начал вещание 26 февраля, однако уже в течение первого же часа эфира провайдеры начали его блокировать.