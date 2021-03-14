Эта неделя была насыщена разнообразными событиями, некоторые из них стали неплохим поводом для шуток. Украинцы, как и каждый год, спорили о необходимости праздновать 8 Марта. Герцог и герцогиня Сассекские поболтали с Опрой в разоблачительном интервью. Вместо ожидаемого весеннего тепла, в Украину пришла непогода с холодом и снегом.

24 канал собрал самые интересные мемы из сети. Советуем ознакомиться и выбрать какие нравятся.

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Поздравлять или не поздравлять с 8 Марта

8 марта у украинцев государственный выходной, однако отношение к женскому празднику двоякое. Одни протестуют гневными сообщениями в соцсетях, другие с самого утра выстаивают в очередях за цветами с 300-процентной наценкой. Есть и те, что поражают оригинальными и неожиданными подарками.

Так в оккупированном Крыму устроили "праздник" для местных женщин, в крупных городах их поздравляли... круглосуточной водой из-под крана. Кто-то сердечно благодарил, а кто-то возмущался, что, мол, дали крымчанкам на праздник постирать и помыть пол.

А в Киеве в Государственном университете телекоммуникаций сделали очень практичный подарок для прекрасного пола: открыли женский туалет. Словом, главное чувство юмора, а шутить уже было с чего.

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День рождения Шевченко отмечали по всей Украине

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На следующий день после 8 Марта – праздник, с необходимостью которого не спорит ни один украинец.

9 марта – день рождения Тараса Шевченко, которому, как метко заметил премьер Денис Шмыгаль, исполнилось бы 207 лет. Дункан Маклауд бы позавидовал.



Богатые тоже плачут: интервью Гарри и Меган

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Принц Гарри и его жена Меган Маркл дали скандальное интервью Опре Уинфри. Герцог и герцогиня Сассекские хорошенько прошлись по королевской семье, затронув темы и суицида, и расовой дискриминации и нетерпимости.

Словом, наговорили много того, от чего бабушка-королева может схватиться за сердце. Любителям пошутить страсти при британском дворе лишь на руку: мемы о том, что богатые тоже плачут, можно рассматривать значительно дольше, чем длится резонансное интервью.



Смотрите подборку мемов от шутников за рубежом / Фото из соцсетей:

Весна пришла – снег принесла

Сурок Тимка из Харьковской области 2 февраля наобещал украинцам раннюю весну. Поверив грызуну да и теплым весенним лучикам, люди спрятали зимние куртки, а кое-кто даже занес пуховики в химчистки. Однако вместо тепла и пения птичек, украинцев завалило пушистым мартовским снегом.

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Все в очередь на вакцинацию

Уже с 24 февраля в Украине стартовала долгожданная вакцинация. Однако темпы ее не впечатляют. Для того, чтобы поощрить украинцев прививаться против коронавируса, селебритис даже позволили иммунизироваться вне очереди – остатками вакцины.

Пока политики и звезды на камеру получают дозу Covishield, украинцы гадают – когда до них дойдет очередь и стоит ли в нее записываться?

А напоследок поздравим с праздником, который соединил всех украинцев и заставил их запастись масками и антисептиками, – с первой годовщиной двухнедельного карантина. Будьте здоровы!

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