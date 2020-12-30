2020 год для всего мира выдался не самым простым. Однако и к трудностям иногда стоит подходить с юмором, что и делали пользователи соцсетей. А мы собрали самые интересные их творения на злободневные темы.

В подборке сайта 24 канала смотрите смешные мемы, из которых в этом году смеялись Украины и мир.

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Опоссум в тайнике

В январе этого года пользователей соцсетей порадовало фото маленького опоссума, который наделал беспорядков в одном из кабинетов Австралийского национального университета в Канберре. Животное бушевало там ночью, а потом, когда взошло солнце, скрылось за компьютером. Именно это фото, сделанное сотрудницей заведения, мгновенно стало мемом. Возможно, этот опоссум предчувствовал и всю сложность следующих месяцев 2020 года?

Протесты в Новых Санжарах

В феврале, когда COVID-19 называли исключительно "китайским" вирусом и по миру распространялась только информация о нем, люди, конечно, ужасались всему, что связано с этой страной. Особенно, когда речь шла о тех, кто оттуда возвращался.

Так, взрывной в соцсетях стала информация об украинцах, которые прилетели из Уханя (город в Китае, где впервые зафиксировали COVID-19) и должны были отбыть обязательную самоизоляцию. Власти решили поселить их в санатории в поселке Новые Санжары, на Полтавщине. Однако, на волне страха перед неизвестным вирусом, местные жители начали блокировать дороги, жечь шины и всячески стараться не пропустить эвакуированных соотечественников к месту изоляции.

Пользователи соцсетей и здесь не удержались и начали создавать новые мемы, посвященные этой ситуации.

Заплатить собакой за коммуналку

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире одного из телеканалов посоветовал пенсионерке продать свою собаку, чтобы оплатить счета за газ.

Если (кобель – 24) элитной породы во дворе, то она может его продать ... в любой момент и спокойно оплатить,

– пояснил нардеп.

Позже Брагар извинился за этот тезис. Однако украинцев уже было не остановить – соцсети мгновенно заполнились мемами на эту тему.

Корабельная сосна

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и руководитель одноименной фракции в парламенте Давид Арахамия на заседании в Николаеве были уверены, что их микрофоны выключены, и взялись обсуждать коллег. Однако их не просто было слышно, этот разговор еще и транслировал местный телеканал.

В частности, звучали сексистские высказывания в адрес народного депутата от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой: "Немного тюнинг, тон too much", "Рабочая баба, как корабельная сосна" и другие. Конечно, такой ляп не мог остаться без должного внимания со стороны зрителей.

Верещук с зонтиком

Ирину Верещук, которая баллотировалась в мэры Киева от "Слуги народа", незадолго до выборов заметили на съемках видеоролика. Одним из кадров был ее "полет" над пешеходным мостом недалеко Владимирской горки. Поднимали в воздух политика с помощью специального механизма. Она была одета в желтый плащ и держала открытым зеленый зонтик. Украинцы тут же провели параллель с Мэри Поппинс – няня-волшебница из книги Памелы Трэверс.

Впоследствии сама Верещук объяснила, что это была часть съемок ее предвыборного ролика.

Шестой мишка брауни

Этот мем возник благодаря кулинарным способностям пресс-секретаря президента Юлии Мендель. А, если точнее – благодаря ее решению ими похвастаться. Мендель испекла шоколадный десерт в виде шести мишек, один из которых получился немного неудачным.

"Жизнь не идеальная. Шестой мишка брауни – яркое тому доказательство", – подписала она фото печенья. И реакции подписчиков долго ждать не пришлось – большинство провели параллель с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Большой герб Украины

19 ноября в украинском правительстве выбрали эскиз-победитель, который может стать Великим государственным гербом Украины. И выглядит он, мягко говоря, сомнительно. До этого был проведен конкурс, в котором приняли участие десятки работ.

Украинцы отреагировали мгновенно: с юмором и непониманием, для чего вообще нам Большой герб.





Чипированные Биллом Гейтсом

Еще задолго до заявлений об успешном завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19, в сети начали распространять теорию о том, что все это – сплошной обман. Якобы правительство США таким образом хочет "чипировать" население планеты, чтобы следить за каждым (и, вероятно, управлять человечеством). И руководит этим процессом, по некоторым догадками, не кто иной, как Билл Гейтс. Истерия достигла такого уровня, что антивакцинаторы начали создавать петиции и выходить на митинги с лозунгами "Билл Гейтс хочет, чтобы мы вымерли".

Конечно же, это все – бред и не имеет ничего общего с реальностью. Однако пользователи соцсетей, все же, сдерживаться не стали и создали тысячи мемов, в частности с призывами к Гейтсу быстрее наладить процесс "чипирования", "я сам не знаю, что делать со своей жизнью".

Дистанционная работа

Если раньше для многих людей работать удаленно было или сознательным решением, или же – возможностью в исключительных ситуациях, то в 2020 году с таким форматом работы (и обучения) столкнулась подавляющее большинство населения мира. И, для многих это все было довольно сложно, люди не прекращали шутить и создавать о "дистанционке" новые мемы.

Шляпа на главной елке

В этом году главную елку страны в Киеве сначала хотели украсить праздничной шляпой вместо традиционной звезды. Такая идея понравилась не всем, поэтому решение в конце концов изменили. Но пользователи соцсетей успели посмеяться над новым украшением достаточно.

Собственно сам 2020 год

Уходящий год, вполне заслуживает звания одного из самых неудачных за последние десятилетия: масштабные лесные пожары, пандемия COVID-19, полный локдаун, экономический кризис и тому подобное. Люди со всего мира были вынуждены изменить свой обычный образ жизни и быстро учиться подстраиваться под обстоятельства. Но это не повод забывать о юморе. Особенно в ситуациях, которые нам неподвластны.



Если бы 2020 нужно было изобразить одной картинкой / все мемы – из соцсетей