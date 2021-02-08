Каналы ZIK, 112 и Newsone заблокировали. Теперь украинские котики надеются, что медведчуковская пропаганда также исчезнет и с ютуба. А сам Виктор Медведчук тем временем плывет вместе с Вадимом Рабиновичем на "Титанике". Вот только вместо скрипки их корабль идет ко дну под "Вставай, страна огромная".

Над чем смеялись украинцы с 1 по 7 февраля читайте в материале.

Актуально Начали всех бамбить или Разбойник вышел: реакция украинцев на блокирование каналов Медведчука

Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля ввел санкции против Тараса Козака. Из эфира наконец исчезли телеканалы Виктора Медведчука – печально известные ZIK, 112 и Newsone. Этот инфоповод разбудил чувство юмора во многих украинцах. Они шутят о драконе Медведчука и "Титанике" с Рабиновичем в главной роли.

Санкции попали в дракона / Баба и кот



Медведчук и телевидение / Назар Чорный

"Вставай, страна огромная"

В ответ на блокирование телеканалов нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Вадим Рабинович спел в Верховной Раде советскую песню "Вставай, страна огромная".

Это выступление пророссийского политика уже назвали – "лучшим стендапом".

Украинцы также представили, что было бы, если бы главные роли в "Титанике" сыграли Медведчук и Рабинович.

Температура Рабиновича / Фото "Goni Мемасы"

Пока это лучший стэндап дня. Реально смешно. И вот это, в конце, "Вставай страна огромная" просто довело меня до слёз. У Дизель-шоу появились конкуренты. )) pic.twitter.com/EsfImQbxc9 — Borislav Bereza (@UkrBereza) February 3, 2021



Новая игра "В ОАЗЖ" / Фото "Goni Мемасы"

"Вставая страна огромная" заспівав рабінович. Если я встану - ты ляжешь - ответила Страна (из ФБ) pic.twitter.com/5WA8xJJwUa — Shubska Larysa (@Shubska_Larysa) February 5, 2021

Карьерный рост для журналистов из каналов Медведчука

Сторонники российских пропагандистов позаботились в сети о 1,5 тысячах безработных журналистов, которых якобы выгнали из уютных медведчуковских каналов на улицу в февральские морозы.

В то же время глава СНБО Алексей Данилов быстро опроверг фейк. На телеканалах никогда не было трудоустроено такое количество людей.

В сети люди прогнозируют, какое же будущее ждет медведчуковских журналистов.



Куда пойти на работу после каналов Медведчука / Dmitry Kovalenko