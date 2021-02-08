Самые смешные мемы недели: Медведчук на Титанике, Рабинович стал звездой стендапа
Каналы ZIK, 112 и Newsone заблокировали. Теперь украинские котики надеются, что медведчуковская пропаганда также исчезнет и с ютуба. А сам Виктор Медведчук тем временем плывет вместе с Вадимом Рабиновичем на "Титанике". Вот только вместо скрипки их корабль идет ко дну под "Вставай, страна огромная".
Источник:24 канал
Над чем смеялись украинцы с 1 по 7 февраля читайте в материале.
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ZIK, 112 и Newsone заблокировали
Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля ввел санкции против Тараса Козака. Из эфира наконец исчезли телеканалы Виктора Медведчука – печально известные ZIK, 112 и Newsone. Этот инфоповод разбудил чувство юмора во многих украинцах. Они шутят о драконе Медведчука и "Титанике" с Рабиновичем в главной роли.
Санкции попали в дракона / Баба и кот
Медведчук и телевидение / Назар Чорный
"Вставай, страна огромная"
В ответ на блокирование телеканалов нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Вадим Рабинович спел в Верховной Раде советскую песню "Вставай, страна огромная".
Это выступление пророссийского политика уже назвали – "лучшим стендапом".
Украинцы также представили, что было бы, если бы главные роли в "Титанике" сыграли Медведчук и Рабинович.
Новая игра "В ОАЗЖ" / Фото "Goni Мемасы"
Карьерный рост для журналистов из каналов Медведчука
Сторонники российских пропагандистов позаботились в сети о 1,5 тысячах безработных журналистов, которых якобы выгнали из уютных медведчуковских каналов на улицу в февральские морозы.
В то же время глава СНБО Алексей Данилов быстро опроверг фейк. На телеканалах никогда не было трудоустроено такое количество людей.
В сети люди прогнозируют, какое же будущее ждет медведчуковских журналистов.
Куда пойти на работу после каналов Медведчука / Dmitry Kovalenko
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