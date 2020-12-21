Мельник стал председателем Государственной фискальной службы
Кабинет Министров назначил Вадима Мельника председателем Государственной фискальной службы. Ранее он возглавлял Главное следственное управление финансовых расследований. Также у него есть звание полковника налоговой милиции.
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Соответствующее решение Кабмин принял на внеочередном заседании 21 декабря. Об этом в телеграме написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
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По его словам, Мельника назначили путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.
Заметим, что 9 декабря Кабмин согласовал кандидатуру Мельника на должность председателя ДФС.
Что этому предшествовало
- До последнего времени обязанности председателя Государственной фискальной службы исполнял Сергей Солодченко. На этом посту он сменил также временного руководителя Дениса Гутенко. А перед этим временно возглавлял ДФС Александр Власов.
- Власов написал заявление об увольнении по требованию президента Зеленского 14 июля. Глава государства свой шаг объяснил тем, что Власов не освободил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. А последние отличились неудовлетворительной борьбой с контрабандой на границе.
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Главное о Вадиме Мельника
- Он родился 2 мая на Житомире.
- Первое высшее образование получил в Харьковском военном университете по специальности "Радиотехнические средства". Затем поступил в Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. Завершил Мельник здесь обучение в 2000 году по специальности "Правоведение".
- После обучения сначала работал в Вооруженных Силах, в частности находился в распоряжении начальника Харьковского военного университета.
- После освобождения исполнял обязанности старшего следователя налоговой милиции в Василькове на Киевщине. В дальнейшем занимал руководящие должности в органах государственной налоговой службы управления налоговой милиции.
- При Януковиче возглавлял управление расследования особо важных дел (до 2013 года), также работал в Министерстве доходов и сборов.
- В 2014 году работал заместителем начальника Главного следственного управления финразследований ДФС. Позже Мельник это управление возглавил.
- В 2016 году подал декларацию в связи с увольнением с должности. Там – 270 тысяч гривен зарплаты за январь – сентябрь, 2,5 миллиона гривен подарка от брата и небанковский займ почти миллион гривен.
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