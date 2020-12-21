Кабинет Министров назначил Вадима Мельника председателем Государственной фискальной службы. Ранее он возглавлял Главное следственное управление финансовых расследований. Также у него есть звание полковника налоговой милиции.

Мельник возглавил ДФС: подробности Соответствующее решение Кабмин принял на внеочередном заседании 21 декабря. Об этом в телеграме написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан. Кстати Порадовал себя премией в 1000% оклада: экс-главе ДФС сообщили о подозрении По его словам, Мельника назначили путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина. Заметим, что 9 декабря Кабмин согласовал кандидатуру Мельника на должность председателя ДФС. Что этому предшествовало До последнего времени обязанности председателя Государственной фискальной службы исполнял Сергей Солодченко. На этом посту он сменил также временного руководителя Дениса Гутенко. А перед этим временно возглавлял ДФС Александр Власов. Власов написал заявление об увольнении по требованию президента Зеленского 14 июля. Глава государства свой шаг объяснил тем, что Власов не освободил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. А последние отличились неудовлетворительной борьбой с контрабандой на границе. Еще одно решение правительства Витренко временно возглавил министерство энергетики Главное о Вадиме Мельника Он родился 2 мая на Житомире.

Первое высшее образование получил в Харьковском военном университете по специальности "Радиотехнические средства". Затем поступил в Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. Завершил Мельник здесь обучение в 2000 году по специальности "Правоведение".

После обучения сначала работал в Вооруженных Силах, в частности находился в распоряжении начальника Харьковского военного университета.

После освобождения исполнял обязанности старшего следователя налоговой милиции в Василькове на Киевщине. В дальнейшем занимал руководящие должности в органах государственной налоговой службы управления налоговой милиции.

в Василькове на Киевщине. В дальнейшем занимал руководящие должности в органах государственной налоговой службы управления налоговой милиции. При Януковиче возглавлял управление расследования особо важных дел (до 2013 года), также работал в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году работал заместителем начальника Главного следственного управления финразследований ДФС . Позже Мельник это управление возглавил.

. Позже Мельник это управление возглавил. В 2016 году подал декларацию в связи с увольнением с должности. Там – 270 тысяч гривен зарплаты за январь – сентябрь, 2,5 миллиона гривен подарка от брата и небанковский займ почти миллион гривен.