Амбициозные планы и конкуренция: почему каналов медиагруппы "Украина" больше не будет на MEGOGO
Телеканалы медиагруппы "Украина" отказались от ретрансляции на MEGOGO. Официальных причин никто не называет, но эксперты уверены, что все это продолжение многомесячного противостояния компаний и разделения прав на футбольные трансляции.
Недавно, телеканалы медиагруппы "Украина" отказались от ретрансляции на MEGOGO. Официальных причин никто не называет, но эксперты уверены, что все это продолжение многомесячного противостояния компаний и разделения прав на футбольные трансляции.
Сайт 24 канала рассказывает, почему так произошло и как это повлияет на медиарынок вообще.
Что говорят в MEGOGO
В компании нам сообщили, что с 8 января 2021 года, телеканалы "Украина", "Украина 24", "НЛО", "Индиго", "Рыбалка" и "SHAKHTAR TV HD" прекратили трансляцию на медиа сервисе MEGOGO.
Тем не менее мы продолжаем переговоры с правообладателем Медиа Группы и делаем все возможное, чтобы вернуть телеканалы к подписке, – говорят в MEGOGO.
На вопрос о том, что стало причиной прекращения трансляций и настроены ли в МГУ на возобновление сотрудничества в MEGOGO пока не отвечают.
Что говорят эксперты
Эксперты уверены, что причина прекращения сотрудничества заключается в многомесячном противостоянии компаний. Так, Дмитрий Егоров, директор "Гетьман медиаконсалтинг", отметил, что начало этой истории, наверное, стоит искать летом 2019 года, когда руководство MEGOGO задекларировало свои амбициозные планы по трансляции и созданию спортивного контента. Эта ниша является важной для медиагруппы "Украина": как через развитие собственных каналов "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Футбол 3", так и опосредованно через связь с ФК «Шахтер» и другими спортклубами. Впрочем, в 2019 году между МГУ и MEGOGO было плодотворное сотрудничество: например, каналы "Футбол" приобрели у онлайн-сервиса права на трансляцию немецкого, испанского и французского чемпионатов — трех из Европейского (да и мирового) топ-5.
Но с увеличением конкуренции за внимание "спортивного" зрителя, отношения двух компаний становились все более прохладными. Пика они достигли осенью 2020 года. В октябре MEGOGO договорились о трансляции на своей платформе канала Volia Football+ провайдера "Воля". Важно, что этот канал, как и медиагруппа "Украина", имеет права на трансляцию матчей Лиги Европы и Лиги Чемпионов — самых рейтинговых еврокубковых турниров. Медиагруппа расценила такие действия как предательство со стороны "Воли". MEGOGO в то же время отказался от предыдущих договоренностей с МГУ и не отдал ей трансляции чемпионатов Германии и Испании, – говорит Егоров.
Он добавил, что в ноябре 2020 года MEGOGO самостоятельно еще и выиграл тендер на трансляцию еврокубков на 2021-2024 годы. Таким образом онлайн-платформа в короткий срок стала крупным конкурентом для каналов "Футбол" и соответственно всей медиагруппы. Поэтому "выход" телеканалов последней из сервиса можно считать официальной констатацией противостояния. С одной стороны, это обычные естественные конкурентные действия, если не углубляться в детали кабинетных договоренностей между компаниями.
С другой стороны, медиагруппа "Украина" не сталкивалась с таким посягательством на свое "спортивное" лидерство, наверное, со времен конкуренции с медиахолдингом Игоря Коломойского. По логике конкуренции, зрители в конце концов должны были бы выиграть от такой борьбы. Однако в этом случае их ждет долгий период неопределенности: вернутся ли каналы МГУ на MEGOGO, вернутся ли европейские чемпионаты на "Футбол", стоит ли ждать пользователям MEGOGO трансляций футбольного Евро и тому подобное?, – объяснил Егоров.
Эксперт говорит, что теперь именно на права на трансляцию перенесенного Евро-2020 стоит обратить отдельное внимание. Сейчас ими эксклюзивно владеет медиагруппа "Украина". Однако теперь эти права могут стать объектом переговоров с MEGOGO.
Андрей Соломаха, член правления Интернет Ассоциации Украины, также добавляет, что конфликт между компаниями начался после того, как MEGOGO совместно с компанией "Воля" купили спортивные права на футбол.
Теперь, когда они не договорились, следующим шагом другие медиагруппы должны отозвать права у MEGOGO. Но этого не будет я думаю так как слишком большой скандал будет особенно после скандала с телеканалом "Солнце". Кроме этого есть риск что на сторону MEGOGO в этой борьбе станет "Воля", – говорит Соломаха.
В свою очередь, Александр Глущенко, член правления Интернет Ассоциации Украины говорит, что каждый год в ноябре-декабре правообладатели и провайдеры программной услуги проводят раунд переговоров и подписывают соглашение на следующий год о ретрансляции телеканалов, фиксируют финансовые условия и цену. На примере MEGOGO и медиагруппы Украина видим, что они не нашли согласия.
Он добавляет, что такие случаи не единичны на украинском рынке. В январе 2017 года в сети Ланет три месяца отсутствовали 8 каналов ИнтерМедиаГруп – Интер, НТН, К1, К2, Энтер-фильм, Zoom, Пиксель, Мега. В августе 2020 года опять же в сети Ланет отсутствовали неделю и каналы на дистрибуции "1+1 Медиа": 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, УНИАН ТВ, Бигуди, FilmUA Drama, Bolt, Kvartal TV, Star Family, Star Cinema, Kyc-Kyc, 36,6.
Как показывает практика, со временем правообладатели и провайдеры договариваются. Абонентам остается лишь подождать, статус-кво не выгоден никому, – делится мнением Глущенко.
Что произошло
- 8 января 2021 года, телеканалы "Украина", "Украина 24", "НЛО", "Индиго", "Рыбалка" и "SHAKHTAR TV HD" прекратили трансляцию на медиа сервисе MEGOGO.
- О причинах расторжения сотрудничества пока ничего неизвестно.
- Ранее, MEGOGO выиграл тендер на показ еврокубков в Украине на период с 2021 по 2024 годы. Ранее правами на трансляцию владела медиагруппа "Украина".
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