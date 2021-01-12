Телеканалы медиагруппы "Украина" отказались от ретрансляции на MEGOGO. Официальных причин никто не называет, но эксперты уверены, что все это продолжение многомесячного противостояния компаний и разделения прав на футбольные трансляции.

Недавно, телеканалы медиагруппы "Украина" отказались от ретрансляции на MEGOGO. Официальных причин никто не называет, но эксперты уверены, что все это продолжение многомесячного противостояния компаний и разделения прав на футбольные трансляции.

Сайт 24 канала рассказывает, почему так произошло и как это повлияет на медиарынок вообще.

Что говорят в MEGOGO

В компании нам сообщили, что с 8 января 2021 года, телеканалы "Украина", "Украина 24", "НЛО", "Индиго", "Рыбалка" и "SHAKHTAR TV HD" прекратили трансляцию на медиа сервисе MEGOGO.

Тем не менее мы продолжаем переговоры с правообладателем Медиа Группы и делаем все возможное, чтобы вернуть телеканалы к подписке, – говорят в MEGOGO.

На вопрос о том, что стало причиной прекращения трансляций и настроены ли в МГУ на возобновление сотрудничества в MEGOGO пока не отвечают.

Что говорят эксперты

Эксперты уверены, что причина прекращения сотрудничества заключается в многомесячном противостоянии компаний. Так, Дмитрий Егоров, директор "Гетьман медиаконсалтинг", отметил, что начало этой истории, наверное, стоит искать летом 2019 года, когда руководство MEGOGO задекларировало свои амбициозные планы по трансляции и созданию спортивного контента. Эта ниша является важной для медиагруппы "Украина": как через развитие собственных каналов "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Футбол 3", так и опосредованно через связь с ФК «Шахтер» и другими спортклубами. Впрочем, в 2019 году между МГУ и MEGOGO было плодотворное сотрудничество: например, каналы "Футбол" приобрели у онлайн-сервиса права на трансляцию немецкого, испанского и французского чемпионатов — трех из Европейского (да и мирового) топ-5.

Но с увеличением конкуренции за внимание "спортивного" зрителя, отношения двух компаний становились все более прохладными. Пика они достигли осенью 2020 года. В октябре MEGOGO договорились о трансляции на своей платформе канала Volia Football+ провайдера "Воля". Важно, что этот канал, как и медиагруппа "Украина", имеет права на трансляцию матчей Лиги Европы и Лиги Чемпионов — самых рейтинговых еврокубковых турниров. Медиагруппа расценила такие действия как предательство со стороны "Воли". MEGOGO в то же время отказался от предыдущих договоренностей с МГУ и не отдал ей трансляции чемпионатов Германии и Испании, – говорит Егоров.

Он добавил, что в ноябре 2020 года MEGOGO самостоятельно еще и выиграл тендер на трансляцию еврокубков на 2021-2024 годы. Таким образом онлайн-платформа в короткий срок стала крупным конкурентом для каналов "Футбол" и соответственно всей медиагруппы. Поэтому "выход" телеканалов последней из сервиса можно считать официальной констатацией противостояния. С одной стороны, это обычные естественные конкурентные действия, если не углубляться в детали кабинетных договоренностей между компаниями.

С другой стороны, медиагруппа "Украина" не сталкивалась с таким посягательством на свое "спортивное" лидерство, наверное, со времен конкуренции с медиахолдингом Игоря Коломойского. По логике конкуренции, зрители в конце концов должны были бы выиграть от такой борьбы. Однако в этом случае их ждет долгий период неопределенности: вернутся ли каналы МГУ на MEGOGO, вернутся ли европейские чемпионаты на "Футбол", стоит ли ждать пользователям MEGOGO трансляций футбольного Евро и тому подобное?, – объяснил Егоров.

Эксперт говорит, что теперь именно на права на трансляцию перенесенного Евро-2020 стоит обратить отдельное внимание. Сейчас ими эксклюзивно владеет медиагруппа "Украина". Однако теперь эти права могут стать объектом переговоров с MEGOGO.

Андрей Соломаха, член правления Интернет Ассоциации Украины, также добавляет, что конфликт между компаниями начался после того, как MEGOGO совместно с компанией "Воля" купили спортивные права на футбол.

Теперь, когда они не договорились, следующим шагом другие медиагруппы должны отозвать права у MEGOGO. Но этого не будет я думаю так как слишком большой скандал будет особенно после скандала с телеканалом "Солнце". Кроме этого есть риск что на сторону MEGOGO в этой борьбе станет "Воля", – говорит Соломаха.

В свою очередь, Александр Глущенко, член правления Интернет Ассоциации Украины говорит, что каждый год в ноябре-декабре правообладатели и провайдеры программной услуги проводят раунд переговоров и подписывают соглашение на следующий год о ретрансляции телеканалов, фиксируют финансовые условия и цену. На примере MEGOGO и медиагруппы Украина видим, что они не нашли согласия.

Он добавляет, что такие случаи не единичны на украинском рынке. В январе 2017 года в сети Ланет три месяца отсутствовали 8 каналов ИнтерМедиаГруп – Интер, НТН, К1, К2, Энтер-фильм, Zoom, Пиксель, Мега. В августе 2020 года опять же в сети Ланет отсутствовали неделю и каналы на дистрибуции "1+1 Медиа": 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, УНИАН ТВ, Бигуди, FilmUA Drama, Bolt, Kvartal TV, Star Family, Star Cinema, Kyc-Kyc, 36,6.

Как показывает практика, со временем правообладатели и провайдеры договариваются. Абонентам остается лишь подождать, статус-кво не выгоден никому, – делится мнением Глущенко.

Что произошло