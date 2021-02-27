Медведчуковские журналисты пригрозили возобновить вещание нового канала
Журналисты "Первого Независимого" заявили, что в ближайшее время возобновят трансляцию через спутник и кабельные сети. Команду медведчуковских каналов отключили от эфира через час после начала вещания.
Источник:24 канал
Президент канала Егор Бенкендорф сообщил, что они продолжают работу, "пусть и в не совсем обычном режиме".
Читайте также Данилов отреагировал на создание нового медведчуковского канала
Вскоре мы возобновим вещание на спутнике и в кабельных сетях,
– сказал он.
Со своей стороны медведчуковские журналисты угрожают подать в суд из-за того, что их канал отключили от эфира.
Что известно о новом медведчуковском телеканале
- "Первый Независимый" начал вещать в Украине в 18:00 26 февраля. Ранее сообщалось, что запускать его должны в апреле.
- Недавно сотрудники медведчуковских каналов создали ООО "Медиахолдинг "Новости". Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что 100 акционеров "скинулись" на создание канала по 1 гривне.
- По его словам, таким образом команда Медведчука ищет юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды.
- Издание "Детектор медиа" писало, что именно ООО "Медиахолдинг "Новости" приобрело львовский региональный канал "Первый Независимый".
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter