Журналисты "Первого Независимого" заявили, что в ближайшее время возобновят трансляцию через спутник и кабельные сети. Команду медведчуковских каналов отключили от эфира через час после начала вещания.

Президент канала Егор Бенкендорф сообщил, что они продолжают работу, "пусть и в не совсем обычном режиме".

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Вскоре мы возобновим вещание на спутнике и в кабельных сетях,

– сказал он.

Со своей стороны медведчуковские журналисты угрожают подать в суд из-за того, что их канал отключили от эфира.

Обратите внимание! "Первый Независимый" – это телеканал, который создали работники заблокированных ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Что известно о новом медведчуковском телеканале

"Первый Независимый" начал вещать в Украине в 18:00 26 февраля. Ранее сообщалось, что запускать его должны в апреле.

Недавно сотрудники медведчуковских каналов создали ООО "Медиахолдинг "Новости". Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что 100 акционеров "скинулись" на создание канала по 1 гривне.

По его словам, таким образом команда Медведчука ищет юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды.

Издание "Детектор медиа" писало, что именно ООО "Медиахолдинг "Новости" приобрело львовский региональный канал "Первый Независимый".

Подробнее о том, как журналисты медведчуковских СМИ "перебираются" на львовский канал – читайте по ссылке.