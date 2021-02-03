После того, как в Украине заблокировали телеканалы Виктора Медведчука ZIK, NewsOne и "112 Украина", они все же не прекратили свое вещание окончательно, ведь продолжают свою деятельность в ютубе. Заблокировать их в этой сети можно, однако здесь все зависит от самих пользователей.

Источник: 24 канал

Медиаюрист Максим Дворовой объяснил, что, заблокировать вещание этих телеканалов в YouTube значительно сложнее. Дело в том, что деятельность сети не регулируется государством, а лишь собственными правилами.

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Согласно правилам, которые действуют, YouTube может ограничить контент, который разжигает вражду или нарушает авторские права. Однако все зависит от самих украинцев.

Это произойдет только в том случае, когда к ютубу будут обращаться пользователи. Уже по обращениям пользователей ютуб будет оценивать контент,

– сказал медиаюрист.

Он предположил, что вероятно и другое развитие события. Однако в нем нельзя быть уверенным.

"Имеем ситуацию с Дубинским, когда ютуб заблокировал его канал после вступления в силу решения о санкциях от США. Это решение ничем другим обоснованно не было, поэтому эта ситуация очень интересная", – подытожил медиаюрист.

Справка. США наложили санкции против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского из-за того, что он якобы вмешивался в выборы президента Америки. Детали – здесь.

Медиаюрист о заблокированных каналах Медведчука: смотрите видео

2 февраля Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Из-за того, что ему принадлежат телеканалы NewsOne, "112 Украина" и ZIK – их вещание заблокировали.

Телеканалы прекратили вещание сразу же. Пользователи соцсетей начали живо публиковать фотодоказательства.

Козак назвал санкции незаконными. Добавил, что это якобы "пример цензуры в отношении медиа".

Несмотря на санкции, NewsOne, "112 Украина" и ZIK продолжили работу в ютубе.

Министерство культуры обратилось к YouTube с просьбой заблокировать каналы, несмотря на решение СНБО.



Какие санкции ввел СНБО / Инфографика 24 канала