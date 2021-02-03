Медведчуковские каналы в ютубе могут заблокировать сами украинцы, – медиаюрист
После того, как в Украине заблокировали телеканалы Виктора Медведчука ZIK, NewsOne и "112 Украина", они все же не прекратили свое вещание окончательно, ведь продолжают свою деятельность в ютубе. Заблокировать их в этой сети можно, однако здесь все зависит от самих пользователей.
Источник: 24 канал
Медиаюрист Максим Дворовой объяснил, что, заблокировать вещание этих телеканалов в YouTube значительно сложнее. Дело в том, что деятельность сети не регулируется государством, а лишь собственными правилами.
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Согласно правилам, которые действуют, YouTube может ограничить контент, который разжигает вражду или нарушает авторские права. Однако все зависит от самих украинцев.
Это произойдет только в том случае, когда к ютубу будут обращаться пользователи. Уже по обращениям пользователей ютуб будет оценивать контент,
– сказал медиаюрист.
Он предположил, что вероятно и другое развитие события. Однако в нем нельзя быть уверенным.
"Имеем ситуацию с Дубинским, когда ютуб заблокировал его канал после вступления в силу решения о санкциях от США. Это решение ничем другим обоснованно не было, поэтому эта ситуация очень интересная", – подытожил медиаюрист.
Медиаюрист о заблокированных каналах Медведчука: смотрите видео
Блокирование ZIK, NewsOne и "112 Украина": коротко
- 2 февраля Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Из-за того, что ему принадлежат телеканалы NewsOne, "112 Украина" и ZIK – их вещание заблокировали.
- Телеканалы прекратили вещание сразу же. Пользователи соцсетей начали живо публиковать фотодоказательства.
- Козак назвал санкции незаконными. Добавил, что это якобы "пример цензуры в отношении медиа".
- Несмотря на санкции, NewsOne, "112 Украина" и ZIK продолжили работу в ютубе.
- Министерство культуры обратилось к YouTube с просьбой заблокировать каналы, несмотря на решение СНБО.
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