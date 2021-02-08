Россия вряд ли будет жестко реагировать на санкции против ряда телеканалов Виктора Медведчука. Ведь в Кремле есть несколько центров подготовки решений, и украинский нардеп является приближенным лишь к одному из них. Поэтому среди российских властей есть немало тех, кто недоволен действиями Медведчука.

Источник: "Між іншим" на 24 канале

Такое мнение высказал политический эксперт Олег Саакян. Также в эфире программы "Між іншим" о введении санкций против медиаактивов Виктора Медведчука говорили политолог Владимир Фесенко, нардеп от "Слуги народа" Николай Потураев и экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова.

Интересно Программы, которые уничтожил Медведчук: что раньше показывали на ZIK и "112 Украина"

Почему Медведчуком недовольны в России

Олег Саакян: Реакция России на блокировку каналов Медведчука будет 100%. Впрочем я бы не абсолютизировал, ведь в России есть несколько центров подготовки решений. Хоть все равно все это принимает. Они между собой конкурируют, и украинский нардеп является приближенным только к одному из центров. Внутри существует мощная конкуренция, а Медведчуком очень серьезно не довольны.

В их понимании мира, они являются великороссами из великой державы. И тут прилетает какой-то "хохол" и заходит напрямую в дверь Путина. Для них это – оскорбительно. Поэтому там очень многие им не довольны и стараются всячески подсиживать.

Вероятнее всего, жесткой реакции не будет именно из-за этого. Однако.

► Во-первых. Мы видим, что интенсивность огня уже поднимается. И она будет инструментом давления даже не столько из-за Медведчука, сколько из-за потери Россией своих медиавойск. Поэтому ей нужно это компенсировать.

Обратите внимание Перемирия на Донбассе уже нет, – Гармаш объяснил почему

► Во-вторых. Возможны определенные имиджевые удары по Зеленскому и его окружению. Более того, возможны определенные засветы агентурной сети или чего-то другого со стороны России. В расходы пустить кого-то, чтобы дискредитировать власть Зеленского.

Почему Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Владимир Фесенко: Сразу совпали несколько причин. Я думаю, что на него больше всего повлияла ситуация января. Когда медведчуковские каналы начали открытую масштабную информационную войну против него. Это и история с тарифными протестами – еще платежек не было, а митинги уже начались.



Санкции СНБО против Козака / Инфографика 24 канала

Ведущий Дмитрий Гнап: Почему Владимир Зеленский ввел санкции именно сейчас?

Владимир Фесенко: Думаю, решающую роль сыграла информация о связях Тараса Козака с ОРДЛО. Появился формальный повод. Отмечу, что эти факты, даже название компании, которая финансировала эти телеканалы, появилась сначала в российских СМИ в конце января. А дальше уже вопрос техники. Я не исключаю даже, что нашим спецслужбам слили это конкуренты Медведчука. Поэтому Зеленский и окружение этим воспользовались.

О телеканалах Ахметова

Николай Потураев: Не стоит ставить знак равенства между другими телеканалами. Они совсем другие, чем каналы Медведчука. У Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания за последнее время не было претензий к определенным медиаресурсам. Я бы не говорил, что политические проекты, которые принято связывать с Ахметовым, были пророссийские проекты. Они точно не направлены на раскол страны, вред национальным интересам и национальной безопасности.

Больше об этом – читайте по ссылке.

Как окружение Медведчука ищет места на других каналах

Татьяна Попова: Они (окружение Медведчука – 24 канал) будут покупать или уже покупают место на новостных каналах, или сделают блогеров из своих журналистов. В этом контексте я очень хочу, чтобы был закон о медиа, который нам обещает Верховная Рада уже более года, а предыдущая власть обещала еще с 2016.

Если бы закон о дезинформации был просто адаптирован к французскому, то, возможно, мы бы уже имели этот документ.

Подробнее об этом – читайте по ссылке.