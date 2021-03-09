СБУ допросила Медведчука касательно госизмены, – источник
Служба безопасности Украины допросила нардепа и кума Путина Виктора Медведчука по расследованию уголовного дела. Вероятно, оно касалась госизмены. Допрос состоялся 9 марта.
Источник:Интерфакс - Украина
Дело может касаться государственной измены, в котором исследуют факты недавно опубликованных разговоров Медведчука и Суркова. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
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Вызвали и Порошенко
В то же время к следователям СБУ вызвали и пятого президента Петра Порошенко, однако он не прибыл.
Разговоры Медведчука с Сурковым: что известно
- Ранее СМИ обнародовали разговор Медведчука с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым. Он состоялся еще в 2014 году.
- Политики говорили о планах по поставкам электроэнергии в Крыму, а также о роли Медведчука в обмене пленными.
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