Служба безопасности Украины допросила нардепа и кума Путина Виктора Медведчука по расследованию уголовного дела. Вероятно, оно касалась госизмены. Допрос состоялся 9 марта.

Дело может касаться государственной измены, в котором исследуют факты недавно опубликованных разговоров Медведчука и Суркова. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

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Вызвали и Порошенко

В то же время к следователям СБУ вызвали и пятого президента Петра Порошенко, однако он не прибыл.

Разговоры Медведчука с Сурковым: что известно

Ранее СМИ обнародовали разговор Медведчука с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым. Он состоялся еще в 2014 году.

Политики говорили о планах по поставкам электроэнергии в Крыму, а также о роли Медведчука в обмене пленными.

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