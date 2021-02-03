За даними ЗМІ, підставою для запровадження санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака та пов’язаних із ним юридичних осіб могло стати постачання вугілля з окупованих територій. Це, зі свого боку, сприяло фіксуванню тероризму.

Джерело: ZN.UA

Про схеми постачання вугілля та те, що вони сприяють тероризму, свідчать результати розслідування, проведеного спецслужбами України. Про нього ресурсу повідомили джерела в СБУ та Офісі Президента.

Актуально Зеленський на 5 років ввів санкції проти Тараса Козака – соратника Медведчука

Санкції проти Козака та каналів Медведчука: нові подробиці

За результатами розслідування, Козак потрапив під дію закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".

Крім того, засідання РНБО щодо санкцій не проводили в традиційній формі. А це було індивідуальне голосування без традиційного групового обговорення.

Як усе відбувалося

Було розписано час, коли кожен із членів РНБО повинен був з'явитися на 4 поверх Банкової.

Там він мав поставити/чи не поставити свій підпис під рішенням про введення санкцій проти Козака.

Бланки з підписами приймав і збирав секретар РНБО Олексій Данілов.

Ще один цікавий момент – це те, що упродовж січня президент Володимир Зеленський двічі збирав силовиків і аналітиків для обговорення питання про те, як припинити мовлення каналів Віктора Медведчука. На переконання очільника держави, вони проводять у країні антиукраїнську діяльність.

До теми Рішення про санкції проти каналів Медведчука готували у повній секретності, – Лещенко

Блокування каналів Медведчука і санкції проти Козака: головне

2 лютого РНБО (Рада національної безпеки й оборони) запровадила персональні санкції на 5 років проти представника "Опозиційної платформи – За життя". Саме йому належать телеканали 112, Zik та Newsone, які фактично контролює кум російського президента Володимира Путіна – Віктор Медведчук. Мовлення цих медіа вже призупинили.

У зазначених ЗМІ переконані, що таке рішення незаконне та свідчить про цензуру. Також представники мовників заявили, що будуть оскаржувати рішення РНБО в судах.

Більшість українських політиків підтримали рішення РНБО та Зеленського. Проти лише виступили соратники Медведчука та Козака з ОПЗЖ. Крім того, засудили такий крок у Спілці журналістів. За словами голови НЗЖУ Сергія Томіленка, санкції запровадили "без суду", а отже – "це наступ на свободу слова".