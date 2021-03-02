Я с Зеленским не встречался, как он стал президентом, – Медведчук
Виктор Медведчук заявил, что не встречался с Владимиром Зеленским от начала его президентства. Они даже не знакомы, только эпизодически виделись 12-13 лет назад на одном из юбилеев братьев Суркисов.
Источник:BBC
Комментируя внедрение против него санкций, Медведчук заявил, что не знает, почему Зеленский наложил ограничения именно сейчас. Кум Владимира Путина уточнил, что с президентом переговоров никогда не вел.
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Медведчук о встрече с Зеленским
Я с ним (Владимиром Зеленским – 24 канал) не встречался, как он стал президентом. Я с ним виделся раньше, это было в 2008 или 2009 году на одном из юбилеев братьев Суркисов. Он там вел вечер,
– рассказал лидер ОПЗЖ.
Тогда будущий глава государства передал Медведчуку микрофон для того, чтобы он сказал тост.
Кум Путина уточнил, что это было даже не далекое знакомство.
Однако о Зеленском он, конечно, знал. "Но когда он захотел стать президентом, когда он стал президентом, я никогда с ним не встречался", – подчеркнул пророссийский политик. Медведчук добавил, что у него не было для этого никаких оснований.
Санкции СНБО против Медведчука: основное
- Зеленский 19 февраля подписал указ о санкциях против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и нескольких приближенных к куму Путина людей.
- Причиной этого стало уголовное производство Службы безопасности Украины по финансированию терроризма.
- На все их имущество наложили арест, в том числе на долю телеканала "1+1", которой владеет Оксана Марченко.
- Украина заявила о намерении вернуть часть нефтепровода "Самара – Западное направление", которую ранее присвоило окружение Медведчука.
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