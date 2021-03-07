У пророссийского нардепа Виктора Медведчука функционирует отлаженный механизм принятия нужных ему судебных решений. Главное условие для этого – чтобы иски слушались в Печерском суде Киева.

Недавно, "отмазываясь" от причастности к дизельной трубе, Медведчук начал ссылаться на свою победу в суде над народным депутатом Владимиром Арьевым, которой опровергнута определенная информация. Об этом рассказал в видеоблоге "Честная политика" Сергей Лещенко.

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Медведчук влияет на суды

По его словам, на сайте "Оппозиционной платформы – за жизнь" опубликована новость с названием "Сообщение мусорных телеграм-каналов о якобы связи Медведчука с нефтепродуктопроводом, что является циничной ложью и подтверждено решением Верховного Суда Украины".

Отметим! В публикации говорится, что Верховный суд Украины 1 июля 2020 года принял окончательное решение по делу по иску Виктора Медведчука к телеканалу "Прямий", Владимиру Арьеву и еще группе лиц.

Это решение, как отметил Лещенко, в первой инстанции в Печерском суде принял судья Алексей Соколов. Затем оно пошло в Апелляционный суд города Киева.

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Решение судьи Соколова в Печерском суда в пользу Медведчука оставили без изменений. Положительное для Медведчука решение на уровне апелляции Киева вынесла коллегия в составе:

председательствующей судьи Андриенко А. М.;

судей Зарышняк Г. М.;

Мараевой Н.Е.

Судья Андриенко А. М. много дел слушает в одной коллегии судей вместе с другой судьей – Викторией Соколовой. То есть они не только знакомы, а постоянно работают вместе и принимают общие решения,

– заметил журналист.

По информации сайта "Чесно Фільтруй Суд", судья Киевского апелляционного суда Соколова Виктория Вячеславовна является бывшей женой судьи Соколова Алексея Михайловича, который с 2009 года работает судьей Печерского районного суда города Киева.

Кстати! Судью Алексея Соколова назначил Указом от 2 ноября 2017 года президент Петр Порошенко.

"Таким образом, есть все доказательства того, что у Медведчука есть нужны судьи, которые готовы принимать нужные для него судебные решения и безотказно удовлетворяют прихоти "клиента", – отметил Лещенко.