Медведчук влияет на судебную систему Украины: Лещенко рассказал, кто "крышует" кума Путина
У пророссийского нардепа Виктора Медведчука функционирует отлаженный механизм принятия нужных ему судебных решений. Главное условие для этого – чтобы иски слушались в Печерском суде Киева.
Источник:24 канал
Недавно, "отмазываясь" от причастности к дизельной трубе, Медведчук начал ссылаться на свою победу в суде над народным депутатом Владимиром Арьевым, которой опровергнута определенная информация. Об этом рассказал в видеоблоге "Честная политика" Сергей Лещенко.
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Медведчук влияет на суды
По его словам, на сайте "Оппозиционной платформы – за жизнь" опубликована новость с названием "Сообщение мусорных телеграм-каналов о якобы связи Медведчука с нефтепродуктопроводом, что является циничной ложью и подтверждено решением Верховного Суда Украины".
Это решение, как отметил Лещенко, в первой инстанции в Печерском суде принял судья Алексей Соколов. Затем оно пошло в Апелляционный суд города Киева.
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Решение судьи Соколова в Печерском суда в пользу Медведчука оставили без изменений. Положительное для Медведчука решение на уровне апелляции Киева вынесла коллегия в составе:
- председательствующей судьи Андриенко А. М.;
- судей Зарышняк Г. М.;
- Мараевой Н.Е.
Судья Андриенко А. М. много дел слушает в одной коллегии судей вместе с другой судьей – Викторией Соколовой. То есть они не только знакомы, а постоянно работают вместе и принимают общие решения,
– заметил журналист.
По информации сайта "Чесно Фільтруй Суд", судья Киевского апелляционного суда Соколова Виктория Вячеславовна является бывшей женой судьи Соколова Алексея Михайловича, который с 2009 года работает судьей Печерского районного суда города Киева.
"Таким образом, есть все доказательства того, что у Медведчука есть нужны судьи, которые готовы принимать нужные для него судебные решения и безотказно удовлетворяют прихоти "клиента", – отметил Лещенко.
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