Медведчук – мелкий винтик в имперской модели России, – Лещенко
Появилась аудиозапись разговора Виктора Медведчука и российского политика Владислава Суркова. Эти пленки – очередное доказательство того, что Медведчук играет роль в имперской модели России.
Источник:24 канал
Об этом в своем блоге "Честная политика" заявил журналист Сергей Лещенко. Он заверил, что Медведчук докладывает Суркову в максимально подотчетном тоне, а тот в то же время дает ему указания.
Читайте блог Сенсационная аудиозапись разговора Медведчука с Сурковым развенчала 3 важных мифа в политике
"Сама тональность разговора показывает, что несмотря на максимально раздутый имидж Виктора Медведчука как ближайшего соратника Владимира Путина, на самом деле он является мелким винтиком в имперской модели российской власти", – сказал Лещенко.
Также, по словам журналиста, аудиозапись развенчивает 3 мифа в политике:
- Именно Порошенко непосредственно проводил вопрос об импорте электроэнергии из России и ее дальнейшем транзите в оккупированный Крым.
- По словам Медведчука, его попадание в роли посредника в обмене пленных – это была инициатива именно Порошенко.
- Россия на всех международных площадках всегда говорила, что не имеет отношения к деятельности так называемых "ЛНР/ДНР". В то же время Сурков называл этих террористов своими "подопечными".
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Вероятный разговор Медведчука и Суркова: коротко
- Разговор обнародовали журналисты Цензор.НЕТ. Подозревают, что диалог – между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым, ведь голоса очень похожи на их.
- Скорее всего, разговор происходил в 2014 году. Темы, которые звучат на записях, такие: поставки электроэнергии в Крым, роль Медведчука в обмене пленными.
- Сам Медведчук уже прокомментировал пленки и заверил, что они фейковые. В то же время не возразил, что разговор с Сурковым все-таки был.
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