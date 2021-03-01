Появилась аудиозапись разговора Виктора Медведчука и российского политика Владислава Суркова. Эти пленки – очередное доказательство того, что Медведчук играет роль в имперской модели России.

Об этом в своем блоге "Честная политика" заявил журналист Сергей Лещенко. Он заверил, что Медведчук докладывает Суркову в максимально подотчетном тоне, а тот в то же время дает ему указания.

Читайте блог Сенсационная аудиозапись разговора Медведчука с Сурковым развенчала 3 важных мифа в политике

"Сама тональность разговора показывает, что несмотря на максимально раздутый имидж Виктора Медведчука как ближайшего соратника Владимира Путина, на самом деле он является мелким винтиком в имперской модели российской власти", – сказал Лещенко.

Также, по словам журналиста, аудиозапись развенчивает 3 мифа в политике:

Именно Порошенко непосредственно проводил вопрос об импорте электроэнергии из России и ее дальнейшем транзите в оккупированный Крым. По словам Медведчука, его попадание в роли посредника в обмене пленных – это была инициатива именно Порошенко. Россия на всех международных площадках всегда говорила, что не имеет отношения к деятельности так называемых "ЛНР/ДНР". В то же время Сурков называл этих террористов своими "подопечными".

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Вероятный разговор Медведчука и Суркова: коротко