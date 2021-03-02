СНБО ввела санкции против нардепа от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Кум Владимира Путина уверяет, что не прекратит политическую деятельность в Украине, даже если окажется за решеткой.

О своей жизни после санкций нардеп от ОПЗЖ рассказал в интервью. Подозреваемый в финансировании терроризма заверил, что готов к задержанию и аресту.

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Медведчук называет санкции против себя "беспределом"

Политик убежден, что власть идет "по беспределу".

Как я могу сказать, что доказательства не будут сфальсифицированы? Сегодня СБУ занимается фальсификацией данных и доказательств, и это нам тоже известно, потому что мир не без добрых людей. Но то, что власть готова идти "по беспределу" – я это вижу,

– заявил Медведчук.

Медведчук якобы в Россию недавно не летал

Политик уверяет, что в Россию не летал после объявления о санкциях, мол, в таком случае об этом знали бы пограничники. И заниматься политикой Медведчук намерен только в Украине, а не за границей – даже если попадет в СИЗО,

Я не собираюсь продолжать политическую деятельность из-за рубежа, я буду это делать в Украине,

– говорит Медведчук.

Вероятность того, что ему вообще запретят выезд за границу Медведчук назвал "глупостью". Говорит, что это запрещено нормами закона.

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