Служба безопасности Украины вновь наведалась с обысками в организацию, которая связана с нардепом Виктором Медведчуком, по делу о содействии незаконной оккупации Крыма. Поэтому есть вероятность, что кум Владимира Путина может сбежать из страны.

Такое мнение высказал бывший народный депутат и журналист Сергей Лещенко. Он также сказал, удастся ли правоохранителям "дожать" Медведчука.

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Что будет с Медведчуком

На вопрос журналистки, что ждет Медведчука через несколько лет, Лещенко ответил: "Я думаю, что Медведчук сбежит из Украины". Журналист объяснил это тем, что олигарха ждет лишь 2 перспективы. Среди них:

или посадка;

или эмиграция.

"Конечно, он (Медведчук – 24 канал) не будет играть роль пламенного оппозиционера за решеткой. Тем более он видит, что и сейчас его никто не выходит в его поддержку, а когда разоблачат новые факты – никто и не выйдет", – сказал Лещенко.

Путина интересует Медведчук как инструмент влияния, – Лещенко

Кроме этого, как считает экс-нардеп, его соратники будут имитировать бурную деятельность по освобождению Медведчука, а на самом деле это только будет подталкивать его "в пропасть", считает Лещенко.

В какой-то момент он просто эмигрирует в Россию,

– спрогнозировал бывший нардеп.

Впрочем, все зависит от доказательной базы и насколько она будет "выходить" на самого Медведчука. Также возможно, что его готовят к определенному обмену, предположил Лещенко. Он пояснил – для того, чтобы отдать Путину за украинцев или определенные уступки по востоку Украины.

"Путина, как таковой, Медведчук не интересует. Его интересует инструмент влияния на Украину через него. По состоянию на сегодня, это влияние существенно снизилось", – подытожил Лещенко.

Обыски в "Украинском выборе": главное

25 марта СБУ и Генеральная прокуратура провели обыски в офисе ОО "Украинский выбор". Эту организацию связывают с нардепом от ОПЗЖ и кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком .

с нардепом от ОПЗЖ и кумом Владимира Путина . Служба безопасности сообщила о подозрении 3 руководителям инициативных групп этого общественного движения.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что члены "Украинского выбора" во время оккупации полуострова и после нее активно поддерживали незаконно созданные там органы власти.

По данным следствия, во время оккупации Крыма центральный офис координировал действия крымских ячеек, представители которых активно пропагандировали вхождение полуострова в состав России.

Сейчас, как сообщили в СБУ, решают вопрос о сообщении подозрения по статьям о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность.

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