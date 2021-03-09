Медведчук специально покупает телеканалы на Западной Украине, – Казанский
Виктор Медведчук в очередной раз покупает телеканалы на Западной Украине. Сначала приобрел популярный ZIK, который впоследствии заблокировали из-за действия санкций, а после этого еще и "Первый независимый".
Источник:24 канал
Медведчук покупает медиа именно на Западной Украине из-за патриотических настроений жителей региона. Об этом заявил журналист и политический обозреватель Денис Казанский в программе "Между прочим".
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"Это интересная история, ее много обсуждают в сети. Почему пророссийский Медведчук все время находит телеканалы на Западной Украине, где есть патриотические настроения", – отметил он.
По словам Казанского, все это не случайно.
Почему Медведчук не нашел на Донбассе или в Одессе телеканал, а именно на Западной Украине. Он это специально делает, манифестируя свою экспансию и российскую пропаганду на эти территории, но закончилось это все снова "эпикфейлом",
– заверил Казанский.
Смотрите полный выпуск программы "Между прочим": видео
Эпопея с каналами Медведчука: коротко
- Еще 2 февраля СНБО ввела санкции против Тараса Козака – владельца телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". Медиа заблокировали, ими де-факто владеет Медведчук.
- Работники каналов не могли смириться и продолжали вещать в ютубе. Однако и там трансляцию "112 Украина" впоследствии удалось заблокировать.
- После наложенных санкций сотрудники этих пророссийских телеканалов Медведчука создали ООО "Медиахолдинг "Новости". Они приобрели львовский телеканал "Первый независимый".
- Канал начал вещать 26 февраля, однако сразу после запуска его заблокировали несколько операторов.
- В то же время Служба безопасности Украины уже обратилась в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания касаемо "Первого независимого".
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