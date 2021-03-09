Виктор Медведчук в очередной раз покупает телеканалы на Западной Украине. Сначала приобрел популярный ZIK, который впоследствии заблокировали из-за действия санкций, а после этого еще и "Первый независимый".

Медведчук покупает медиа именно на Западной Украине из-за патриотических настроений жителей региона. Об этом заявил журналист и политический обозреватель Денис Казанский в программе "Между прочим".

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"Это интересная история, ее много обсуждают в сети. Почему пророссийский Медведчук все время находит телеканалы на Западной Украине, где есть патриотические настроения", – отметил он.

По словам Казанского, все это не случайно.

Почему Медведчук не нашел на Донбассе или в Одессе телеканал, а именно на Западной Украине. Он это специально делает, манифестируя свою экспансию и российскую пропаганду на эти территории, но закончилось это все снова "эпикфейлом",

– заверил Казанский.

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Эпопея с каналами Медведчука: коротко