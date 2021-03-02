Виктор Медведчук рассказал, что никогда не имел бизнес-интересов совместно с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Впрочем, дома в неформальной обстановке, они общались.

Впрочем Медведчук остро заявил: это не он встречался с Порошенко, а именно Порошенко с ним. Происходило это "достаточно" раз и не только в Администрации Президента.

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Медведчук был дома у Порошенко

Виктор Медведчук заявил: дружбы с Порошенко не было, а дела, которые решали во время встреч дома – чисто деловые.

Да, у него дома, почему нет? У нас не было дружеских отношений, у нас они были деловые. А эти деловые отношения были связаны с тем, что я занимался обменом (пленных – 24 канал),

– рассказал Медведчук.

Происходило это в субботу и воскресенье, уточнил Медведчук. О том, что эти встречи были покрыты тайной, Медведчук возразил: мол он никогда этого не скрывал. Зато, возможно, это скрывал Порошенко из-за невыгодности таких заявлений.

Впрочем, примерно с 2018 – 2019 года Медведчук и Порошенко больше не встречались.

О бизнесе с Порошенко

Общих интересов в бизнесе Порошенко и Медведчук не имели. По крайней мере об этом резко заявил последний. "У меня и моей семьи никогда не было никаких бизнесов в интересах Порошенко или его окружения", – подчеркнул он.

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