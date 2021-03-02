Медведчук рассказал, зачем бывал дома у Порошенко
Виктор Медведчук рассказал, что никогда не имел бизнес-интересов совместно с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Впрочем, дома в неформальной обстановке, они общались.
Источник:ВВС News Украина
Впрочем Медведчук остро заявил: это не он встречался с Порошенко, а именно Порошенко с ним. Происходило это "достаточно" раз и не только в Администрации Президента.
К слову Я с Зеленским встречался, как он стал президентом, – Медведчук
Медведчук был дома у Порошенко
Виктор Медведчук заявил: дружбы с Порошенко не было, а дела, которые решали во время встреч дома – чисто деловые.
Да, у него дома, почему нет? У нас не было дружеских отношений, у нас они были деловые. А эти деловые отношения были связаны с тем, что я занимался обменом (пленных – 24 канал),
– рассказал Медведчук.
Происходило это в субботу и воскресенье, уточнил Медведчук. О том, что эти встречи были покрыты тайной, Медведчук возразил: мол он никогда этого не скрывал. Зато, возможно, это скрывал Порошенко из-за невыгодности таких заявлений.
Впрочем, примерно с 2018 – 2019 года Медведчук и Порошенко больше не встречались.
О бизнесе с Порошенко
Общих интересов в бизнесе Порошенко и Медведчук не имели. По крайней мере об этом резко заявил последний. "У меня и моей семьи никогда не было никаких бизнесов в интересах Порошенко или его окружения", – подчеркнул он.
Обмен пленными и Медведчук
- В мае 2015 года он вошел в состав подгруппы по гуманитарным вопросам ТКГ, где занимался вопросом обмена пленными. Медведчук лично ездил в Москву и говорил с Путиным, обосновывая это необходимостью в силу своей должности.
- При президентстве Зеленского Виктор Медведчук пиарился на "большом обмене" в сентябре 2019 года. Однако тогда в Офисе Президента заявили, что кум Путина никак поспособствовал передаче пленных.
- 28 июня 2019 года боевики передали Украине 4 пленных украинца. Встречал освобожденных украинцев Виктор Медведчук. По заявлениям боевиков произошло это именно благодаря ему.
- В январе 2021 года боевики заявили, что передадут пожилых людей, женщин и больных в одностороннем порядке. Впрочем, не уполномоченным государственным органам, а опять же – Медведчуку.
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