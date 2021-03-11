Медведчук продал 50% трубы белорусскому олигарху, – Лещенко
Совет нацбезопасности Украины может ввести санкции против белорусов, которые стали прикрытием для Виктора Медведчука в деле дизельной трубы. Поэтому, уже к концу 2021 года это дело может закончиться для олигарха подозрением.
Источник:24 канал
Об этом в прямом эфире сказал экс-нардеп Сергей Лещенко. И добавил, что в конце каденции Порошенко, Медведчук встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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"Чтобы у Медведчука не забрали его трубу, после переговоров с Лукашенко, он продал эту дизельную трубу. На 50% она стала собственностью некоего Николая Воробья. Это кошелек Лукашенко", – сообщил Лещенко.
И добавил, что тогдашний антимонопольный комитет на это дал согласие. Лещенко также отметил, что у Воробья есть еще банки, в которых Медведчук держит свои деньги.
Дальнейшая судьба Медведчука
Он добавил, что олигарха Виктора Медвечука могут продолжить допрашивать в рамках этого дела, если насобирают достаточно доказательств.
По его словам, если же убедительной базы доказательств не будет, то дело может зайти в тупик. Также не стоит ожидать подозрения в ближайшее время. Но в перспективе, возможно, в 2021 году – все вполне может закончиться, в том числе и для Медведчука.
Здесь нельзя делать "холостой выстрел" – слишком высоки ставки в игре. Должна быть серьезная доказательная база,
– подчеркнул Лещенко.
Как считает Лещенко, стоит, что речь идет не о политическом преследовании, а о реальной раскрутке истории.
Смотрите комментарий Лещенко о деле "трубы Медведчука":
"Труба Медведчука": главное
- Речь идет о нефтепродуктопроводе "Самара – Западное направление", которым компании с орбиты Медведчука поставляли в Украину дизтопливо.
- Во время заседания СНБО 19 февраля приняли решение забрать нефтепродуктопровод у окружения Медведчука и вернуть его в собственность Украины.
- Этот стратегический актив приносил прибыли, которые использовали для финансирования пророссийских сил и медиа "группы Медведчука".
- Получил нефтепровод под свой полный контроль Медведчук именно во времена президентства Порошенко. И по словам тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка, именно окружение Порошенко саботировало вопрос возвращения трубы в собственность государства.
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