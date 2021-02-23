Дизельная труба была главным активом клана Медведчуков в Украине. Она обеспечивала быструю и дешевую доставку дизельного топлива из России на украинский рынок.

Ведь везти топливо цистернами по автомобильным дорогам или железной дороге менее выгодно, чем просто открыть краны с обеих сторон трубы. Такое мнение высказал журналист Сергей Лещенко в авторском блоге "Честная политика".

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Он отметил, что управляет дизельной трубой частная компания "ПрикарпатЗападТранс". Она вышла на пик своей мощности под занавес правления пятого президента Петра Порошенко.

Кум Путина тогда глубоко посадил Украины на дизельную иглу, контролируя 40% рынка,

– отметил Лещенко.

По его словам, люди Медведчука благодаря кумовству с Путиным имели "блат" в компании "Роснефть", которая поставляет дизельное топливо. Поэтому они всегда плучали цену с супердисконтом.

Сколько дизеля прокачала труба Медведчука в 2019 году

Сергей Лещенко процитировал данные председателя комитета Рады по вопросам энергетики Андрея Геруса о том, сколько топлива в 2019 году прокачала труба Медведчука. Итак:

в январе – 143 тысячи тонн;

в феврале – 152 тысячи тонн;

в марте – 169 тысяч тонн;

в апреле – 182 тысячи тонн;

в мае – 193 тысячи тонн.

Журналист добавил, пик законтрактованных объемов был достигнут в июле. Только за один месяц структуры Медведчука загнали в Украине 226 тысяч тонн дизеля.

Это была их лебединая песня по беспроблемным годам работы во времена Порошенко,

отметил он.

И подчеркнул, что после смены президента с августа 2019 года на поставки по трубе Медведчука, а также на поставки сжиженного газа из России была введена специальная пошлина.

Обратите внимание! Летом 2019 года поставки по дизельпроводу доходили до 200 тысяч тонн в месяц, тогда как в 2020 году существенно снизились. В среднем, составляли около 40 тысяч тонн в месяц. В то же время в 2020 году спецпошлины на дизель и сжиженный газ принесли в госбюджет Украины около 600 миллионов гривен.

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