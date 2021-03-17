Кум Путина – первая ассоциация с Виктором Медведчуком. Вторая – серый кардинал и глава Администрации президента Леонида Кучмы. 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против олигарха и его жены, Оксаны Марченко.

За 25 лет в политике Медведчук успел несколько раз посидеть в президиуме Верховной Рады, ныне же он там – обычный депутат контролируемой Кремлем фракции ОПЗЖ. Пророссийским нарративам политик за четверть века никогда не изменял. Как изменилась жизнь кума президента России после блокировки его финансовых активов, торговых операций – читайте далее.

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Первым под санкции пошел его кошелек и сопартийщик Тарас Козак. Тогда серьезным ударом по квазиимперии Медведчука стало закрытие сразу 3 подконтрольных ему каналов.

Быстро перекрыли вещание и четвертому, который якобы создали журналисты трех запрещенных СНБО редакций.



Санкции против Козака / Инфографика 24 канала

Семья Медведчуков оказалась под санкциями из-за финансирования терроризма

Впоследствии под санкциями оказался и сам Медведчук вместе женой Оксаной Марченко. Под удар попали компании, на которые зарегистрированы бизнес, самолеты и нефтеперерабатывающие заводы в России.

Среди последних – Новошахтинский завод нефтепродуктов, один из крупнейших в России. Доходами из этого бизнеса кум Путина, по информации Совета нацбезопасности, обеспечивал боевиков временно оккупированного Донбасса. Это и стало основной причиной санкций от СНБО.

"Доказано, что он занимался финансированием терроризма", – рассказал бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк.

Медведчук присвоил себе часть трубопроводов

Возвращают в собственность государства и один из ключевых активов Медведчука – часть трубопроводов "Самара-Западное направление" и "Грозный-Армавир-Трудовая" общей протяженностью 1 433 километров.

Трубу использовала компания "Прикарпатзападтранс" – государственная в 2015, а уже с 2016 оказалась в собственности "дочки" российской "Транснефти" компании "Транснефтепродукт". Далее компанию продали сначала гражданину Германии Анатолию Шеферу, которого связывают с Медведчуком, впоследствии 51% акций выкупил бизнесмен Николай Воробей – близкий к Александру Лукашенко.

Совет Нацбезопасности поручил правоохранителям установить, как часть государственного нефтепровода оказалась в частных руках, а правительству – принять меры для его возвращения и эксплуатации.

Кремлевский кум защищать своего рупора в Украине на этот раз не спешит. Поэтому Медведчук уже самостоятельно двинулся обжаловать санкции против своей семьи в Верховном суде, параллельно его зовут на допросы в ГБР и СБУ. Ведь последняя проверяет еще и пленки вероятных его интересных разговоров с помощником Путина Владиславом Сурковым в отношении оккупированных территорий.

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Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что пока ни один орган досудебного расследования не предоставил материалов по этому делу. И поэтому нет никакого подозрения.

Будет ли Медведчуку арест – вопрос открытый, – Фесенко

Эксперты отметили, что это не вопрос одного дня. Но Банковая вряд ли снимет Медведчука с прицела, ведь это уже касается имиджа самого президента.

Не думаю, что санкции против Медведчука вводили только для краткосрочного хайпа. Это надолго, и надо сохранить минимум до выборов. А вот будет ли приговор, будет ли Медведчуку арест – вопрос открытый,

– отметил политолог Владимир Фесенко.

И точно никто не забудет историю с нефтепроводом, ведь замешанным в афере с его присвоением может оказаться не только Медведчук.

"Труба еще станет трубой раздора между старыми украинскими политиками. Конечно, это выведет на Порошенко, на решение на Кабмине, о котором говорил Яценюк. Что часть министров, по квоте БПП блокировала решение", – сообщил политолог Олег Саакян.

Эксперты отметили, что самым большим залогом успеха в этой истории является то, что Зеленский не боится выйти в этой схеме на самого себя – собственное окружение. А вот сама труба может помочь "взять за горло" немалое количество неожиданно связанных между собой политических и бизнес-игроков. Это – плюс к рейтингу действующего президента.

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