Должны помнить, что санкции не подменяют уголовный процесс, это скорее инструмент быстрого реагирования на угрозы нацбезопасности. Далее читайте на украинском.

Флешмоб працівників медведчуківських телеканалів, а також численні маніпуляції довкола санкцій показують, наскільки влучним було це рішення. Якщо чесно, я не пам'ятаю такого яскравого феєрверку з часів Майдану. ОПЗЖники, зазвичай стримані та незворушні, згорають ущент і нарешті ми бачимо, наскільки вони слабкі, коли з ними не панькаються, а дають по зубах.

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А Медведчук голий!

Зверніть увагу: вони не в змозі себе захистити. Жодного помітного протесту, мітингу, юридичного опору. І при цьому – максимальна присутність на російському телебаченні, де вони розмазують шмарклі та апелюють виключно до Путіна-заступника. Тобто зараз залежність Медведчука та його юрби від Кремля максимально очевидна навіть для найупоротіших.

Критикам санкцій потрібно пам'ятати, що вони не застосовуються довільно і базуються на пропозиціях спецслужб, зокрема СБУ.

Мене дивувало і дивує, чому таке рішення не міг ухвалити попередній президент, ліквідувавши загрозу в ембріональному стані, але натомість виплекав з фактичного ноунейма Медведчука зразку 2014-го медіамагната та власника парламентської партії. Втім, добре, що окремі його помилки все ж можна виправити, як, власне, було зроблено.

Що стосується юридичної складової, то там, на мою думку, все чітко: ст.ст. 1,3 Закону "Про санкції" це дозволяють зробити. Раніше ці підстави неодноразово застосовувалися: скажімо, Указ Президента від 28 квітня 2017 року вводив у дію рішення РНБО, яке містило перелік з 1228 осіб, проти яких наша держава застосувала санкції. Частина з цих осіб – громадяни України. Тобто щодо цих громадян у 2017-му чомусь можна було застосувати санкції, а проти власника ватного телепулу Козака – ні. Чому, цікаво? Ваші версії.

Аналогічні інструменти використовують країні сталих демократій. Наприклад, британський регулятор Ofcom нещодавно позбавив ліцензії китайський державний телеканал іномовлення CGTN з тих самих міркувань безпеки держави.

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При цьому, ми мусимо пам'ятати, що санкції не підміняють кримінальний процес, це радше інструмент швидкого реагування на загрози нацбезпеці. Кримінальне переслідування фінансованих державою-агресором осіб має відбутися незалежно від них. Чекаємо на підозри та вироки.