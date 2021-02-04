Министр внутренних дел Арсен Аваков заговорил об "исторической роли" лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука в событиях на Донбассе. Говорится именно о его роли в 2013–2014 годах, когда война на Донбассе только начиналась.

Источник: "Право на владу" на 1+1

Так Аваков ответил на вопрос о том, смогут ли наложить санкции еще и на самого Медведчука, а не только на его телеканалы. Министр ответил довольно резко.

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По словам Авакова, с 2014 по 2016 год Медведчук был членом одной из рабочих групп по переговорам по Донбассу.

Давайте не уходить в сторону от ключевого решения, которое есть сегодня. Господин Медведчук за свою историческую роль будет отвечать. И я вижу, что в последнее время он не прячется. Он говорит об этом очень открыто и очень четко,

– заверил Аваков.

Санкции против каналов Медведчука: коротко

Соответствующее решение СНБО Владимир Зеленский подписал 2 февраля. В документе говорится о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака на 5 лет.

Учитывая то, что он является владельцем телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne – их заблокировали на такой же срок.

Известно, что на санкции положительно отреагировали в США. В то же время Кремль, конечно, раскритиковал документ.



Коротко о санкциях СНБО / инфографика 24 канала