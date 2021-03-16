Виктор Медведчук подал жалобу в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда. Иск касается указа президента Зеленского относительно персональных санкций против нардепа от ОПЗЖ.

Как отметили в ВСУ, иск поступил 16 марта 2021 года. Истцом выступает лично Виктор Медведчук. К теме Сколько украинцев поддерживают санкции против Медведчука: данные опроса Иску присвоили регистрационный номер дела – № 9901/73/21. Новость дополняется ...