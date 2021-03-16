Медведчук оспаривает введенные против него санкции в Верховном Суде
Виктор Медведчук подал жалобу в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда. Иск касается указа президента Зеленского относительно персональных санкций против нардепа от ОПЗЖ.
Источник:фейсбук Верховного Суда
Как отметили в ВСУ, иск поступил 16 марта 2021 года. Истцом выступает лично Виктор Медведчук.
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Иску присвоили регистрационный номер дела – № 9901/73/21.
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