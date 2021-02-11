Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему заместителю директора компании "УкрГИАП". Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями как лицом, оказывающим услуги эксперта. Также его подозревают в составлении ложного заключения эксперта в суде.

Сообщение о подозрении состоялось совместно со следователями СБУ при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора. Произошло это 11 февраля. УкрГИАП – Институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза.

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Что выяснило следствие

Подозреваемый составил заведомо недостоверное заключение. Его полностью опровергла экспертиза во время расследования.

Документ стал основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ровненской области.

Речь идет об августе 2017 года, когда суд отказал в признании права собственности за государством на часть нефтепродуктопроводов "Самара – Западное направление".

По данным детективов НАБУ, эксперт сознательно изложила выводы в интересах частного субъекта хозяйствования.

Таким образом, компания "Прикарпатзападтранс" получила в собственность часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Этот нефтепровод имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение.

Произошло это на основании вышеуказанного судебного решения.

Расследование по этому делу продолжается, следствие принимает все необходимые меры для установления других причастных к совершению преступления лиц.

Какое отношение к этому делу имеет Медведчук

По словам бывшего нардепа Сергея Лещенко, после такого противоречивого решения суда трубопровод перешел под контроль структур Медведчука. И дал этому зеленый свет Антимонопольный комитет, руководимый людьми пятого президента Порошенко.

Лещенко добавляет, что судью, которая вынесла это решение, Порошенко в последние месяцы назначил указом на пожизненную должность.

Таким образом, фирма "Прикарпатзападтранс", в состав акционеров которой вошли люди Медведчука, на основании судебного решения, которое базировалось на заведомо ложном заключении эксперта, необоснованно получила в собственность часть магистрального нефтепровода "Самара – Западное направление,

– заметил экс-нардеп.

В то же время он подчеркнул, что именно эта труба, которой управляют соратники Медведчука, является главной магистралью для поставок дизельного топлива Роснефти. И осуществляют эти поставки структуры, связанные с Медведчуком.

В СБУ уточняют, что эксперт, которой объявили подозрение, участвовала в преступной схеме. То есть способствовала в ее реализации.

А организаторами этой схемы были чиновники вышеупомянутой компании "Прикарпатзападтранс". Также были привлечены украинские и российские чиновники. Конечный бенефициар схемы – Медведчук. Об этом сообщает РБК-Украина.

Кстати Россия возобновляет экспорт битума, чтобы заставить Украину финансировать боевиков на Донбассе, – эксперт

Что этому предшествовало