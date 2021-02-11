Медведчук незаконно получил украинскую часть нефтепровода: в деле сообщили о подозрении
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему заместителю директора компании "УкрГИАП". Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями как лицом, оказывающим услуги эксперта. Также его подозревают в составлении ложного заключения эксперта в суде.
Источник:Пресс-центр НАБУ
Сообщение о подозрении состоялось совместно со следователями СБУ при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора. Произошло это 11 февраля. УкрГИАП – Институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза.
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Что выяснило следствие
- Подозреваемый составил заведомо недостоверное заключение. Его полностью опровергла экспертиза во время расследования.
- Документ стал основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ровненской области.
- Речь идет об августе 2017 года, когда суд отказал в признании права собственности за государством на часть нефтепродуктопроводов "Самара – Западное направление".
- По данным детективов НАБУ, эксперт сознательно изложила выводы в интересах частного субъекта хозяйствования.
- Таким образом, компания "Прикарпатзападтранс" получила в собственность часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Этот нефтепровод имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение.
- Произошло это на основании вышеуказанного судебного решения.
- Расследование по этому делу продолжается, следствие принимает все необходимые меры для установления других причастных к совершению преступления лиц.
Какое отношение к этому делу имеет Медведчук
По словам бывшего нардепа Сергея Лещенко, после такого противоречивого решения суда трубопровод перешел под контроль структур Медведчука. И дал этому зеленый свет Антимонопольный комитет, руководимый людьми пятого президента Порошенко.
Лещенко добавляет, что судью, которая вынесла это решение, Порошенко в последние месяцы назначил указом на пожизненную должность.
Таким образом, фирма "Прикарпатзападтранс", в состав акционеров которой вошли люди Медведчука, на основании судебного решения, которое базировалось на заведомо ложном заключении эксперта, необоснованно получила в собственность часть магистрального нефтепровода "Самара – Западное направление,
– заметил экс-нардеп.
В то же время он подчеркнул, что именно эта труба, которой управляют соратники Медведчука, является главной магистралью для поставок дизельного топлива Роснефти. И осуществляют эти поставки структуры, связанные с Медведчуком.
В СБУ уточняют, что эксперт, которой объявили подозрение, участвовала в преступной схеме. То есть способствовала в ее реализации.
А организаторами этой схемы были чиновники вышеупомянутой компании "Прикарпатзападтранс". Также были привлечены украинские и российские чиновники. Конечный бенефициар схемы – Медведчук. Об этом сообщает РБК-Украина.
Кстати Россия возобновляет экспорт битума, чтобы заставить Украину финансировать боевиков на Донбассе, – эксперт
Что этому предшествовало
- Нефтепровод "Самара – Западное направление" построили еще во времена СССР.
- После распада Союза он должен был перейти в собственность Украины на основании правопреемства. Однако дочерняя компания российской "Транснефтепродукт" не передала его.
- В 2011 году суд в Ровненской области признал право собственности Украины. А в 2014 – 2015 годах Апелляционный и Высший хозяйственный суды это решение подтвердили.
- В 2015 году Хозяйственный суд Ровненской области отменил решение якобы по вновь открывшимся обстоятельствам. А в 2017 тот же суд признал право собственности за "Прикарпатзападтранс". Произошло это на основании заведомо ложного заключения судебной инженерно-технической экспертизы УкрГИАП.
- С 2017 года детективы НАБУ расследуют факты передачи права собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" субъектам хозяйствования России. Также расследуют причастность действующих должностных лиц к этим субъектам.
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