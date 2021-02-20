СНБО ввела19 февраля санкции против 8 человек, которых подозревают в финансировании терроризма. Под ограничения попал Виктор Медведчук с женой Оксаной, гражданская жена Тараса Козака – Наталья Лавренюк и еще 5 российских нефтяных и угольных предпринимателей.

Что известно о всех этих лицах, каким бизнесом они владеют и почему могли попасть под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины – читайте в материале.

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Виктор Медведчук

Самое громкое лицо в санкционном списке – Виктор Медведчук. Он является лидером пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кумом президента России Владимира Путина.

Политик довольно скандальный – вся его карьера связана с пророссийской идеологией и антиукраинской позицией. Многие эксперты до сих пор отмечают, что путинская Россия использует Виктора Медведчука для достижения собственных целей в Украине.

Основные факты о Медведчуке:

с 1990 до 2006 года возглавлял Союз адвокатов Украины. В то время был адвокатом Василия Стуса. Однако вместо защищать своего пидзащитного, Медведчук почему-то называл действия поэта преступными. Как следствие, из-за такой "защиты" в 1980 году Стус получил максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы и умер в тюрьме.

Политическую карьеру начал в 1997 году, когда стал внештатным советником президента Украины. После этого Медведчук много раз становился народным депутатом и был заместителем председателя парламента.

Возглавлял Администрацию Президента Леонида Кучмы, из-за чего получил прозвище "серый кардинал" Кучмы. Что интересно, именно его обвиняли в фальсификации выборов президента в 2004 году в пользу Виктора Януковича.

С начала войны на Донбассе Медведчук ни разу не назвал Россию агрессором. Наоборот, он всячески ее защищает и говорит, что конфликт на оккупированных территориях – это якобы "конфликт между людьми, которые находились на Донбассе и не согласились с приходом новой власти".

В феврале 2021 года власти Украины наконец решились на серьезный шаг касательно Медведчука – СНБО ввел санкции против 3 подконтрольных ему телеканалов: ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Полную биографию Виктора Медведчука – читайте по ссылке.

Оксана Марченко

К санкционному списку СНБО также попала и жена Виктора Медведчука – Оксана Марченко. Она является владелицей 75% Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области России. Это предприятие, вероятно, обеспечивает нефтепродуктами оккупационные "ДНР" и "ЛНР".

Марченко известна украинцам своей звездной карьерой. Она вела телепрограммы "У Украины есть талант", "Х-Фактор" и участвовала в "Танцах со звездами". Также является совладелицей телеканала "1+1".

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Кроме того, ведущая, как и ее муж, имеет четкие пророссийские взгляды. Она также отрицает российскую агрессию в Украине, поддерживает оккупацию Крыма и жестоко критикует патриотический закон об использовании украинского языка в общественных местах. За это недавно загремела в базу "Миротворца".



Виктор Медведчук и Оксана Марченко / Фото "Рубрики"

Наталья Лавренюк

Под санкции Лавренюк попала не просто так. Она является гражданской женой Тараса Козака – нардепа ОПЗЖ и близкого соратника Виктора Медведчука. Поэтому неудивительно, что женщина владеет 25% Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода.

В общем о Лавренюк известно не так много. По данным "Схем", она является уроженкой Львова, но сейчас имеет два гражданства – украинское и российское (паспорт страны-агрессора получила в 2015 году). Также Лавренюк имеет десятки квартир и земельных участков во Львове, Киеве и России.



Наталия Лавренюк и Тарас Козак / Фото "Схем"

Другие санкционные лица

Об остальных людях, против которых ввел санкции СНБО, известно очень мало. Все они имеют гражданство России и связанные с нефтяным бизнесом.

Виталий Донченко – соучредитель ООО "Торговый дом" Донские угли", который зарегистрирован в Ростове-на-Дону. Компания торгует углем, добытым на оккупированном Донбассе, и вывозит его в Россию. Тогда продает под видом российского. Также "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в СБУ сообщала, что "Донские угли" финансировала медведчуковские телеканалы 112 ZIK и NewsOne.

Александр Маслюк – еще один соучредитель ООО "Торговый дом" Донские угли". Его называют близким другом Виктора Медведчука.

Сергей Лисогор – генеральный директор ООО "Торговый дом" Донские угли".

Константин Вацьковский – директор ООО "Дон Экспорт". Эта компания зарегистрирована в оккупированном Донецке, занимается производством нефтепродуктов и грузовыми перевозками.

Михаил Попов – соучредитель ряда компаний.

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