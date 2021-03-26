Во время оккупации Крыма Медведчук и Козак за бесценок купили бизнес в России, – "Схемы"
Семьи Виктора Медведчука и Тараса Козака в первые дни оккупации Крымского полуострова за бесценок получили в собственность часть крупного нефтяного бизнеса в России. В дальнейшем он ежегодно приносил им десятки миллионов долларов.
Источник:"Схемы"
Журналисты проанализировали официальные документы кипрских компаний о получении в собственность нефтяного бизнеса. Говорится о компаниях "Новошахтинский завод нефтепродуктов» и "НЗНП Трейд".
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По документам, в собственность семей Виктора Медведчука и Тараса Козака они перешли 27 февраля 2014 года. Именно в эти дни "зеленые человечки" захватили парламент АР Крым в Симферополе.
Миллионная прибыль с сверхдешевых компаний
Официальные документы показывают, что 42% "Новошахтинского завода нефтепродуктов" Украинские политики приобрели всего за 40 тысяч долларов.
Начиная с 2014 года и по сей день эта компания, по оценкам, принесла компания Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк более 100 миллионов долларов.
В то же время 60% в компании "НЗНП Трейд" Виктор Медведчук с соратником приобрели за совсем маленькую сумму – всего 1 тысячу долларов.
К этому обе компании принадлежали российскому миллиардеру Сергею Кислову.
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Подсанкционные Медведчук и Козак : коротко
- Начиная с конца января 2021, против лидера "Оппозиционного платформы – За жизнь" и его соратника украинская власть регулярно вводит санкции и усиливает их.
- Что касается Тараса Козака, то под санкции в частности попали медиа, которые ему принадлежат – ZIK, NewsOne и "112 Украина". Телеканалы прекратили вещание в Украине.
- Зато в вопросе Виктора Медведчука санкции затронули в частности его нефтяной бизнес. Так СНБО одобрил решение о национализации части нефтепровода "Самара – западное направление".
- Ранее нефтепровод находился в собственности государства, но непонятным образом оказался в частных руках. Разобраться в этой ситуации поручили правоохранителям.
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