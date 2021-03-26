Семьи Виктора Медведчука и Тараса Козака в первые дни оккупации Крымского полуострова за бесценок получили в собственность часть крупного нефтяного бизнеса в России. В дальнейшем он ежегодно приносил им десятки миллионов долларов.

Журналисты проанализировали официальные документы кипрских компаний о получении в собственность нефтяного бизнеса. Говорится о компаниях "Новошахтинский завод нефтепродуктов» и "НЗНП Трейд".

Важно Может быть причастна к оккупации Крыма, – СБУ объяснила обыски в "Украинском выборе" Медведчука

По документам, в собственность семей Виктора Медведчука и Тараса Козака они перешли 27 февраля 2014 года. Именно в эти дни "зеленые человечки" захватили парламент АР Крым в Симферополе.

Миллионная прибыль с сверхдешевых компаний

Официальные документы показывают, что 42% "Новошахтинского завода нефтепродуктов" Украинские политики приобрели всего за 40 тысяч долларов.

Начиная с 2014 года и по сей день эта компания, по оценкам, принесла компания Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк более 100 миллионов долларов.

В то же время 60% в компании "НЗНП Трейд" Виктор Медведчук с соратником приобрели за совсем маленькую сумму – всего 1 тысячу долларов.

К этому обе компании принадлежали российскому миллиардеру Сергею Кислову.

Расследование "Схем" о нефтяном бизнесе Медведчука – Козака: смотрите видео

Подсанкционные Медведчук и Козак : коротко