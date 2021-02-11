Президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось закрыть медведчуковские телеканалы ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Однако это не означает, что Украина лишилась пророссийского влияния.

Источник: "6/9" на 24 канале

О закрытии каналов Виктора Медведчука и втором сроке Владимира Зеленского в эфире программы обсудили политолог Алексей Солонтай и депутат партии "Слуга народа" Никита Потураев.

К слову Война Зеленского против Медведчука: что теперь изменится?

"Медведчук – это символ рук Кремля"

Алексей Солонтай: Для Москвы Медведчук – это расходный материал. Сегодня Медведчука поддерживают, завтра уже следующего пришлют.

Медведчук – это просто символ кремлевских рук в Украине. Одного ослабить – это не значит избавиться от влияния в целом всей системы.

Эффект (от закрытия каналов – 24 канал) будет. Это поможет очистке информационного пространства, но временно. Такая риторика является мощной и сильной не от того, что она является умелой и удачной. А от того, что есть люди, которые хотят потреблять ее.

"Промывание мозгов уменьшится"

Никита Потураев: Журналисты (пророссийских телеканалов – 24 канал) питались за счет денег, полученных от государства-врага, от ее наемников и террористов, которые захватили украинский Донбасс и пытают людей. Вот почему их закрыли.

Закон о медиа готов, мы шлифуем последние формирования. Надеюсь, что в ближайшее время он будет.

Но вспомните, какое сопротивление было и со стороны именно этих каналов, и тех СМИ, от которых я не мог ожидать такой реакции. Меня и других авторов обвиняли в наступлении на свободу слова. Это не наступление, а защита, потому что если мы проиграем эту войну, то не будет никаких свободных медиа.

О других телеканалах, которые имеют пророссийские настроения – читайте по ссылке.

Алексей Солонтай: на время промывание мозгов уменьшится. Но через определенный период они начнут искать подобные каналы (или будут возникать в Украине новые пророссийские каналы, или они будут переключать на российские). До конца не складывается картинка в том, что эти каналы точно не смогут восстановиться. Ведь по меньшей мере никому не мешает брать готовые каналы, которые сейчас транслируются и даже не покупать их официально.

Что Украине даст закрытие медведчуковских каналов – узнайте здесь.



Что известно о санкциях СНБО / инфографика 24 канала

Уйдет ли Зеленский на второй срок

Алексей Солонтай: На повестке дня в Офисе Президента стоит вопрос, о котором Владимир Зеленский заявил на дне рождении своему окружению. Формально или нет, президент дал понять своей команде, что он рассматривает вопрос второго срока президентства, не на шутку. Он действительно хочет быть президентом дважды.

Подробнее о планах Владимира Зеленского – читайте по ссылке.