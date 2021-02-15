Олігарх Віктор Медведчук через президента Росії Володимира Путіна ввів проти власника телеканалу "НАШ" Євгена Мураєва санкції в Росії домігся блокування його бізнесу Росії. Це олігарх зробив за допомогою своїх зв'язків у Кремлі.

Джерело: 24 канал

І це попри те, що сам Медведчук скаржиться зараз на санкції проти телеканалів. Про це сказав член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський в ефірі програми "Між іншим".

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За словами Казанського, Мураєв також нещодавно заявив, що Медведчук та Вадим Рабинович вчинили, фактично, шахраї та забрали у нього партію ОПЗЖ.

Це ще одне підтвердження того, що Медведчук використовує Путіна як інструмент. Тобто, Путін діє в інтересах Медведчука,

– наголосив Казанський.

Що відомо про стосунки Медведчука з Мураєвим