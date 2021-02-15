Олігарх Віктор Медведчук через президента Росії Володимира Путіна ввів проти власника телеканалу "НАШ" Євгена Мураєва санкції в Росії домігся блокування його бізнесу Росії. Це олігарх зробив за допомогою своїх зв'язків у Кремлі.

И это несмотря на то, что сам Медведчук жалуется сейчас на санкции против телеканалов. Об этом сказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский в эфире программы "Между прочим".

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По словам Казанского, Мураев также недавно заявил, что Медведчук и Вадим Рабинович поступили, фактически, как мошенники и забрали у него партию ОПЗЖ.

Это еще одно подтверждение того, что Медведчук использует Путина как инструмент. То есть, Путин действует в интересах Медведчука,

– подчеркнул Казанский.

Что известно об отношениях Медведчука с Мураевым