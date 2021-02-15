Медведчук использует Путина как инструмент, – Казанский
Олігарх Віктор Медведчук через президента Росії Володимира Путіна ввів проти власника телеканалу "НАШ" Євгена Мураєва санкції в Росії домігся блокування його бізнесу Росії. Це олігарх зробив за допомогою своїх зв'язків у Кремлі.
Источник:24 канал
И это несмотря на то, что сам Медведчук жалуется сейчас на санкции против телеканалов. Об этом сказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский в эфире программы "Между прочим".
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По словам Казанского, Мураев также недавно заявил, что Медведчук и Вадим Рабинович поступили, фактически, как мошенники и забрали у него партию ОПЗЖ.
Это еще одно подтверждение того, что Медведчук использует Путина как инструмент. То есть, Путин действует в интересах Медведчука,
– подчеркнул Казанский.
Что известно об отношениях Медведчука с Мураевым
- Сперва их считали соратниками.
- Недавно Евгений Мураев напомнил, что когда-то создал партию "За Життя", ту самую, которая потом станет ОПЗЖ, но, Вадим Рабинович вместе с Медведчуком у него эту партию банально "отжали", выбросив самого Мураева из ним же созданной политической силы.
- Дмитрий Гнап заявил, что в итоге, Мураев предлагает поставить крест на Медведчуке, поскольку, по его мнению, с кумом Путина у пророссийских сил в Украине шансов взять власть просто нет.
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