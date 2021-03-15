В сети опубликовали телефонный разговор между пророссийским политиком Виктором Медведчуком и экс-помощником Владимира Путина – Владиславом Сурковым. В ней нардеп получал указания от влиятельного российского чиновника.

Медведчук получал указания, что делать, какую политику проводить в отношении Донбасса, какие тезисы озвучивать руководству Украины. Об этом рассказал политический обозреватель Денис Казанский в эфире программы "Между прочим".

К теме "Будет царь": СМИ обнародовали новую аудиозапись разговоров Медведчука с Сурковым о Донбассе

Телефонный разговор не скрывали

По его словам, собеседники не скрывали диалог.

На тот момент, когда они разговаривали (это следует из слов политика), Медведчук имел карт-бланш. То есть он советовался с руководством страны – с Петром Порошенко. Он имел мандат на переговоры,

– отметил Казанский.

Он отметил, что Медведчук не имел причин скрываться. Он не думал, что кто-то будет записывать его и когда-нибудь это использует против него.

Переговоры, скорее всего, фиксировали спецслужбы

"Я думаю, что эти переговоры фиксировали спецслужбы. Считаю, что у них много записей – не только переговоры Медведчука и Суркова", – отметил эксперт.

Эталон государственной измены

Интересно, как отметил журналист, в какой форме это происходит:

Сурков деловым тоном надиктовывает, что делать;

а Медведчук "подхалимски" смеется.

"На самом деле, если что-то и можно трактовать как государственную измену, то мне кажется, что это просто ее эталон", – также сказал Казанский.

Он добавил, что это государственная измена в чистом виде: когда украинский гражданин, бизнесмен, политик получает такие указания от правительства враждебной страны. "Я представляю, как Медведчук стоит с блокнотиком и записывает инструкции, которые он потом будет выполнять", – отметил политический обозреватель.

Запись разговора Медведчука и Суркова: смотрите видео