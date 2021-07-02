Медсестра побила пациента пансионата в Днепропетровской области: это разоблачило и другие ужасы

В Приднепровском гериатрическом пансионате медсестра избила пациента. Впоследствии оказалось, что персонал учреждения приходит на работу пьяным и кормит людей испорченной пищей. Однако правоохранители открыли производство только об этом избиении.

Об этом инциденте в Самарском районе сообщили 28 июня. В заведении, о котором говорится, находятся люди с инвалидностью, с психическими расстройствами и пожилые.

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Избиение пациента пансионата

В сети появилось видео, где видно конфликт между медсестрой и пациентом. Конфликт возник из-за денег и его зафиксировала камера наблюдения.

Впоследствии женщина порвала несколько купюр и разбросала их по комнате. После этого она бросила мужчину и начала его бить.

В сети сообщили, что избитый пациент также был сожителем медработницы. Во время конфликта в комнате была еще женщина, которая держала медсестру. Также 2 свидетелей не вмешивались.

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Что грозит женщине

Правоохранители сообщили, что открыли уголовное производство по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей медицинским работником. Максимальное наказание по ней – 2 года тюрьмы. Ведется следствие.

Другие ужасы в пансионате

Активист Александр Слободенюк написал, что в пансионате также унижают пациентов. В частности, объясняют психически больным, что они "не люди".

Кроме этого, жителей пансионата ужасно кормят. Это видно и на фото еды оттуда, поскольку порция не только неаппетитно выглядит, но и имеет "2-цветную" колбасу.

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Еда, которую дают пациентам пансионата / Фото Александра Слободенюка

В медпункте там трудно выпросить даже активированный уголь. Несмотря на то, что на это выделяются бюджетные средства. А чтобы получить направление в больницу, нужно выполнять какие-то задания или заплатить взятку с мизерной пенсии.