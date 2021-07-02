Об этом инциденте в Самарском районе сообщили 28 июня. В заведении, о котором говорится, находятся люди с инвалидностью, с психическими расстройствами и пожилые.
Другой медик Стоматолог, которая била детей, продолжает работать: все расписано на две недели
Избиение пациента пансионата
В сети появилось видео, где видно конфликт между медсестрой и пациентом. Конфликт возник из-за денег и его зафиксировала камера наблюдения.
Впоследствии женщина порвала несколько купюр и разбросала их по комнате. После этого она бросила мужчину и начала его бить.
В сети сообщили, что избитый пациент также был сожителем медработницы. Во время конфликта в комнате была еще женщина, которая держала медсестру. Также 2 свидетелей не вмешивались.
Избиение пациента пансионата в Днепропетровской области: видео Александра Слободенюка
Что грозит женщине
Правоохранители сообщили, что открыли уголовное производство по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей медицинским работником. Максимальное наказание по ней – 2 года тюрьмы. Ведется следствие.
Другие ужасы в пансионате
Активист Александр Слободенюк написал, что в пансионате также унижают пациентов. В частности, объясняют психически больным, что они "не люди".
Кроме этого, жителей пансионата ужасно кормят. Это видно и на фото еды оттуда, поскольку порция не только неаппетитно выглядит, но и имеет "2-цветную" колбасу.
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Еда, которую дают пациентам пансионата / Фото Александра Слободенюка
В медпункте там трудно выпросить даже активированный уголь. Несмотря на то, что на это выделяются бюджетные средства. А чтобы получить направление в больницу, нужно выполнять какие-то задания или заплатить взятку с мизерной пенсии.