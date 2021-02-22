Современные медицинские технологии требуют значительных затрат. Задача государства – сделать финансово доступным для граждан высокоспециализированное лечение за счет новых финансовых инструментов. Далее читайте на украинском.

Високоспеціалізована медична допомога коштом держави

Аналіз Мінфіну свідчить, що вартість операцій у високоспеціалізованих клініках становить десятки, а часом – сотні тисяч гривень. Ідеться про операції на серці, нейрохірургію, трансплантацію органів… Більше половини цієї вартості – медичні вироби, зокрема, стенти, нейро- та кардіостимулятори тощо.

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Аби згадані послуги надавати пацієнтам безплатно, Міністерство фінансів разом з Національною академією медичних наук України (НАМН) 2017 року започаткували пілотний проєкт. Ідеться про запровадження нових фінансових механізмів з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у чотирьох установах Академії.

В рамках проєкту команда Мінфіну забезпечила перехід установ Академії від кошторисного утримання до оплати за кожну надану пацієнту послугу.

Було сформовано довідник хірургічних, кардіологічних та нейрохірургічних високоспеціалізованих послуг, які не надаються або надаються в обмеженій кількості в інших закладах охорони здоров'я. Порахували їхню собівартість із застосуванням міжнародної методики обліку витрат шляхом покрокового розподілу коштів "зверху донизу".

Ми оцінили фінансово програму державних медичних гарантій, пов'язану з наданням високоспеціалізованої медичної допомоги, та запланували бюджетні ресурси, аби зняти цей тягар із пацієнта. На ці послуги у 2020-му спрямували 763,4 млн гривень.

Торік у рамках проєкту пацієнти отримали за кошти державного бюджету понад 27 тисяч вартісних медичних послуг на 567,1 млн гривень. З них – близько 10 тисяч були повністю безкоштовними для пацієнтів.

Собівартість таких операцій коливається від кілька десятків до кілька сотень тисяч. Наприклад, вартість трансплантації серця (комплекс "серце-легені") перевищує 500 тисяч грн, алотрансплантації нирки – понад 300 тисяч грн. Більшість складних нейрохірургічних операцій коштують понад 100 тисяч.

Як зміниться проєкт у 2021 році?

Кошти, передбачені у 2020-му, також було спрямовано на придбання необхідного для надання таких послуг медичного обладнання та створення запасу ліків і медичних виробів. Це дозволило у поточному році надавати медичні послуги безперервно, до закупівлі нових ліків.

Реалізація пілотного проєкту була кроком до запровадження програми медичних гарантій для третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

У 2021 році розширено перелік медзакладів, що фінансуються за новим принципом. Це вже вісім установ Академії.

Отримані результати будемо постійно аналізувати, аби запровадити єдину фінансову політику з оплати надання в Україні третинної меддопомоги в рамках програми медичних гарантій.

Довідка

Учасниками пілотного проєкту у 2017‒2020 роках були чотири установи НАМН:

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова;

Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова;

Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова;

Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска".

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У 2021 році за новим механізмом фінансуються вищезазначені установи та ще такі установи НАМН: