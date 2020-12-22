Легализовать медицинский каннабис в Украине можно без соответствующего закона. Это возможно с помощью актов Кабинета Министров.

Можно расширить перечень препаратов, в которых нуждаются тяжелобольные медицинским каннабисом. Такое мнение высказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на пресс-конференции, сообщает 24 канал.

Кстати ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков: детали

По словам Арахамии, в отношении инициативы уже почти все подготовили. Во власти ждали смену министра ветеранов, ведь "у них тоже есть позиция".

Мы решили, что можем без законопроекта, а актами Кабмина фактически решать этот вопрос. Красный рецепт – это все эти опиаты, они идут по красному рецепту. Добавить просто в список этот все лекарства, в которых нуждаются больные онкологическими заболеваниями, а также другими заболеваниями,

– рассказал политик.

После расширения списка препаратов, медицинский каннабис иностранного производства будут тестировать в течение 3 – 4 месяцев. Арахамия добавил, что это не будет вызывать проблем. Поэтому, по мнению главы фракции, в парламенте смогут рассмотреть вопрос производства каннабиса в Украине.

Что известно о возможной легализации медицинской марихуаны в Украине

Марихуану частично легализовали в 30 странах мира, еще в 14 – ее используют в медицине. В частности, для уменьшения боли у онкобольных.

В то же время в Украине медицинский каннабис считают опасным наркотиком, хотя ведут разговоры о его легализации.

Например, вопрос о легализации медицинской марихуаны включили во всеукраинский опрос от президента Зеленского.

В Верховной Раде даже создали рабочую группу для разработки законопроекта о разрешении препарата.

К теме Епифаний объяснил, как Церковь относится к медицинскому каннабису