В какой-то момент стало казаться, что монобольшинство держалось не из-за собственных достижений, а из-за антирейтинга конкурентов. Но запрет пророссийских телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" все изменил.

Можно долго спорить о том, что стало причиной этого шага. Об этом сообщил в блоге "Грани правды" Павел Казарин.

Полный выпуск блога Эволюция Зеленского против позиции Порошенко: запрет каналов Медведчука сломал шаблон

Шанс для Зеленского

По его словам, санкции против Медведчука окончательно лишили Владимира Зеленского голосов тех, кто видел в нем парламентария для примирения с Москвой.

Медиакастрация партии Кремля дала Зеленскому шанс на новое амплуа,

– отметил Казарин.

Электоральный аспект

Один из аспектов решения президента Украины, как заметил журналист – электоральный: "Президентский рейтинг падал. Избиратели монобольшинства начинали возвращаться в прежние партийные квартиры".

Заметим! Треть украинцев поддерживает блокировку медведчуковских каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина". Однако более 40% украинцев полагают, что такой шаг приводит к ограничению прав граждан.

"Те, для кого Зеленский был недостаточным капитулянтом – шли в "Оппозиционную платформу – За жизнь" и к Шарию. Те, для кого он был избыточным – искали альтернативы", – подчеркнул эксперт.

Президент будет искать замену избирателей

Он отметил, что теперь избиратели "ОПЗЖ" вернутся в родную гавань", а это означает, что президент будет вынужден искать замену.

Вопрос в том, где именно Зеленский решит открывать свой мобилизационный пункт,

– заметил журналист.

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Блокировка пророссийских каналов: коротко

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Тараса Козака.

Поэтому пророссийские каналы NewsOne, ZIK и "112 Украина" перестали вещать.

У журналистов заблокированных медведчуковских каналов уже забрали аккредитацию на работу в Верховной Раде.



Санкции СНБО / Инфографика 24 канала