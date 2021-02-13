Медиакастрация партии Кремля – новый шанс для Зеленского: Казарин объяснил почему
В какой-то момент стало казаться, что монобольшинство держалось не из-за собственных достижений, а из-за антирейтинга конкурентов. Но запрет пророссийских телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" все изменил.
Источник:24 канал
Можно долго спорить о том, что стало причиной этого шага. Об этом сообщил в блоге "Грани правды" Павел Казарин.
Полный выпуск блога Эволюция Зеленского против позиции Порошенко: запрет каналов Медведчука сломал шаблон
Шанс для Зеленского
По его словам, санкции против Медведчука окончательно лишили Владимира Зеленского голосов тех, кто видел в нем парламентария для примирения с Москвой.
Медиакастрация партии Кремля дала Зеленскому шанс на новое амплуа,
– отметил Казарин.
Электоральный аспект
Один из аспектов решения президента Украины, как заметил журналист – электоральный: "Президентский рейтинг падал. Избиратели монобольшинства начинали возвращаться в прежние партийные квартиры".
"Те, для кого Зеленский был недостаточным капитулянтом – шли в "Оппозиционную платформу – За жизнь" и к Шарию. Те, для кого он был избыточным – искали альтернативы", – подчеркнул эксперт.
Президент будет искать замену избирателей
Он отметил, что теперь избиратели "ОПЗЖ" вернутся в родную гавань", а это означает, что президент будет вынужден искать замену.
Вопрос в том, где именно Зеленский решит открывать свой мобилизационный пункт,
– заметил журналист.
Полный выпуск "Грани правды": смотрите видео
Блокировка пророссийских каналов: коротко
- Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Тараса Козака.
- Поэтому пророссийские каналы NewsOne, ZIK и "112 Украина" перестали вещать.
- У журналистов заблокированных медведчуковских каналов уже забрали аккредитацию на работу в Верховной Раде.
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