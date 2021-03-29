Исследование подтвердило, что медиаграмотность зависит не только от возраста и уровня образования, но и пола. Каждый четвертый человек доверяет новости, если она не противоречит представлениям и "похожа на правду".

По данным исследования, 31% украинцев ищет детализированную информацию. 42% – не проверяют достоверность информации вообще.

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Однако 24% потребителей таки проверяют контент, 28% ищут ссылки на первоисточник, а 32% – определяют правдивость интуитивно. Фото или видео, которые подтверждают информацию, являются важными для 26%.

Доверие к изданию

Для 23% украинцев важным аспектом является доверие к изданию, где сообщили информацию. В то же время для 21% важна репутация непосредственно автора, а 14% – его популярность.



Как медиа влияют на аудиторию / Инфографика "Детектор Медиа"

Общая медиаграмотность

У 15% украинцев медиаграмотность низкая, у 33% – ниже среднего. 44% аудитории имеет выше среднего уровень грамотности и только 8% – высокий.

Доля женщин с высоким уровнем медиаграмотности составляет 6%, а среди мужчин – 11%. Это также зависит от возраста украинцев, в частности:

у молодежи 18 – 25 лет высокий уровень;

у людей 56 – 65 лет – низкий.



Низкий и ниже среднего показатели медиаграмотности / Инфографика "Детектор Медиа"



Выше среднего и высокий показатели медиаграмотности / Инфографика "Детектор Медиа"

Как образование влияет на медиаграмотность

Согласно исследованию, чем ниже образовательный статус, тем ниже и уровень медиаграмотности. У 63% из тех, кто получил только среднее образование, она низкая или ниже среднего.

Однако у людей, которые имеют полное или неполное высшее образование, показатель низкой медиаграмотности не превысил 30%. Только у 68% подтвердили высокий уровень.



Что важно украинцам при формировании контента / Инфографика "Детектор Медиа"