С медалью почета в США ты как супергерой, – Остальцев
Принцип наградной системы в Украине во время войны обесценивает жертвенность, самоотверженность и самопожертвование военных, ведь эту награду может получить каждый. В то же время в США совсем другая ситуация.
Источник:24 канал
Без армии не может существовать государство, именно поэтому оно должно поставить военных на высшую ступень уважения и благодарности. Как, например, это происходит в старейшей демократии мира – Соединенных Штатах Америки. Такое мнение в "VETERANO блог" высказал Леонид Остальцев.
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С медалью почета – как супергерои
По его словам, самая высокая награда Соединенных Штатов Америки – это медаль Почета. Она является высшей военной наградой, которую присваивает федеральное правительство США военнослужащим вооруженных сил за проявленное личное мужество во время ведения боевых действий.
Если у тебя есть медаль Почета, то ты уже как супергерой,
– отметил Остальцев.
Согласно положению о медали, награждают ею за "выдающуюся храбрость и отвагу, проявленные с риском для собственной жизни, которые превышают служебный долг, при участии в действиях против врагов Соединенных Штатов".
Кто такой Кайл Карпентер
Подавляющее большинство тех, кто получил эту высшую военную награду, как рассказал блогер, погибли во время боевых действий. Кайл Карпентер – самый молодой военный США, получивший эту награду.
Кайл Карпентер / Фото морской пехоты США
Он – морской пехотинец, накрывший собой гранату, чем спас жизнь товарищей. Сегодня ему всего 31 год.
Я акцентировал ваше внимание именно на этой награде из-за того, что эту высшую награду США может получить только военнослужащий. Я это называю правильно расставить приоритеты,
– отметил Остальцев.
Блогер добавил, что эту медаль не может получить, например, Нил Армстронг, хоть и является первым человеком, который ступил на Луну. Или Джон Кеннеди – хоть он тоже является человеком-легендой и тому подобное.
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