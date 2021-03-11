Принцип наградной системы в Украине во время войны обесценивает жертвенность, самоотверженность и самопожертвование военных, ведь эту награду может получить каждый. В то же время в США совсем другая ситуация.

Без армии не может существовать государство, именно поэтому оно должно поставить военных на высшую ступень уважения и благодарности. Как, например, это происходит в старейшей демократии мира – Соединенных Штатах Америки. Такое мнение в "VETERANO блог" высказал Леонид Остальцев.

Полный выпуск блога Отличия как в Советском Союзе: проблемы наградной системы Украины

С медалью почета – как супергерои

По его словам, самая высокая награда Соединенных Штатов Америки – это медаль Почета. Она является высшей военной наградой, которую присваивает федеральное правительство США военнослужащим вооруженных сил за проявленное личное мужество во время ведения боевых действий.

Если у тебя есть медаль Почета, то ты уже как супергерой,

– отметил Остальцев.

Согласно положению о медали, награждают ею за "выдающуюся храбрость и отвагу, проявленные с риском для собственной жизни, которые превышают служебный долг, при участии в действиях против врагов Соединенных Штатов".

Кто такой Кайл Карпентер

Подавляющее большинство тех, кто получил эту высшую военную награду, как рассказал блогер, погибли во время боевых действий. Кайл Карпентер – самый молодой военный США, получивший эту награду.



Кайл Карпентер / Фото морской пехоты США

Он – морской пехотинец, накрывший собой гранату, чем спас жизнь товарищей. Сегодня ему всего 31 год.

Я акцентировал ваше внимание именно на этой награде из-за того, что эту высшую награду США может получить только военнослужащий. Я это называю правильно расставить приоритеты,

– отметил Остальцев.

Блогер добавил, что эту медаль не может получить, например, Нил Армстронг, хоть и является первым человеком, который ступил на Луну. Или Джон Кеннеди – хоть он тоже является человеком-легендой и тому подобное.

Проблемы наградной системы Украины: смотрите видео