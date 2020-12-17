Депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу не поддержал Сергея Шкарлета во время голосования из-за его действий в спортивной сфере. В частности, на должности исполняющего обязанности главы МОН он навредил спортивной отрасли.

Шкарлет начал реорганизацию Олимпийского колледжа, присоединив его к Национальному университету физического воспитания и спорта. Однако это негативный шаг, сообщил Георгий Мазурашу в эфире 24 канала.

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По его словам, проблемой является то, что это решение приняли скрыто. В частности, ранее его нигде не обсуждали.

О решении я узнал на заседании Комитета, когда председатель сказал, что правительство его приняло,

– заявил депутат.

Мазурашу отметил, что представители Министерства образования и науки могли хотя бы поинтересоваться письменной позицией Министерства молодежи и спорта.

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По словам депутата, к этой проблеме привлекали и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Однако Шкарлет в ответ на депутатские обращения образовал рабочую группу по реализации того, что они просили пересмотреть.

"Это был жест неуважения к народным депутатам, ведь исполняющий обязанности министра образования и науки не может так себя вести. Он навредил нашей сфере", – рассказал Мазурашу.

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По мнению депутата, стоит обратить внимание и на то, что кандидатуру Шкарлета не поддержал профильный комитет, в котором мнения разделились почти пополам. Мазурашу предположил, что это тоже свидетельствовало о проблеме.

Обратите внимание! Верховная Рада 17 декабря 2020 года поддержала назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. Такое решение поддержали 226 народных депутатов. Подробнее об этом – читайте здесь.