Шкарлет навредил нашей сфере, – Мазурашу рассказал, почему не поддержал его во время голосования
Депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу не поддержал Сергея Шкарлета во время голосования из-за его действий в спортивной сфере. В частности, на должности исполняющего обязанности главы МОН он навредил спортивной отрасли.
Шкарлет начал реорганизацию Олимпийского колледжа, присоединив его к Национальному университету физического воспитания и спорта. Однако это негативный шаг, сообщил Георгий Мазурашу в эфире 24 канала.
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По его словам, проблемой является то, что это решение приняли скрыто. В частности, ранее его нигде не обсуждали.
О решении я узнал на заседании Комитета, когда председатель сказал, что правительство его приняло,
– заявил депутат.
Мазурашу отметил, что представители Министерства образования и науки могли хотя бы поинтересоваться письменной позицией Министерства молодежи и спорта.
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По словам депутата, к этой проблеме привлекали и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Однако Шкарлет в ответ на депутатские обращения образовал рабочую группу по реализации того, что они просили пересмотреть.
"Это был жест неуважения к народным депутатам, ведь исполняющий обязанности министра образования и науки не может так себя вести. Он навредил нашей сфере", – рассказал Мазурашу.
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По мнению депутата, стоит обратить внимание и на то, что кандидатуру Шкарлета не поддержал профильный комитет, в котором мнения разделились почти пополам. Мазурашу предположил, что это тоже свидетельствовало о проблеме.
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