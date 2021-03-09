У Харкові очікують на вибори міського голови. Наразі вже 2 кандидати оголосили, що вони підуть на вибори восени 2021 року, мовиться про Михайла Добкіна та Ігора Терехова.

Водночас їхній рейтинг – майже однаковий. Про це у програмі "Між іншим" розповів громадський активіст та депутат Харківської міськради Дмитро Булах.

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Харківський депутат зазначив, що про участь у виборах Михайло Добкін та Ігор Терехов, який є виконувачем обов'язків міського голови, заявили публічно.

Наразі між цими кандидатами шанси стати міським головою – приблизно 50 на 50, у них майже рівний рейтинг,

– розповів Булах.

У Добкіна можуть бути переваги

Проте депутат Харківської міськради припустив, що Добкін все ж може мати на приблизно на 5% більший рейтинг, ніж Терехов. Однак відповідні кандидати, за словами Дмитра Булаха, навіть попри таке припущення – мають майже рівні шанси стати мером Харкова.

"У місті за майбутню посаду харківського міського голови триває жорстка боротьба. Добкін використовує всі можливості, щоб нагадати про себе, свою близькість до Кернеса", – додав громадський активіст.

Зверніть увагу! Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року, проте тільки 24 лютого 2021 року Харківська міська рада припинила його повноваження.

Вибори мера Харкова: коротко