Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила о возобновлении рейсов в Азербайджан. Полеты будут осуществляться по маршруту Киев – Баку.

Рейсы планируют возобновить с 30 декабря. Об этом сообщили на сайте Avianews.

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Особенности полетов

Пока это единственная авиакомпания, которая будет обслуживать этот маршрут. Прямые рейсы будут летать в Баку в среду и воскресенье, а обратно – в четверг и понедельник. Въезд в Азербайджан разрешен только иностранцам с видом на жительство или по отдельному решению Оперативного штаба при правительстве страны.

Напомним! МАУ не возобновляла прямые рейсы в Баку из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Позже власти Азербайджана ограничили открытие новых рейсов, аргументируя это карантинными мерами из-за пандемии COVID-19.

Документы перед посадкой

Перед посадкой в самолет пассажир должен показать справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом. На момент пересечения границы Азербайджана срок действия справки не должен превышать 48 часов.

МАУ ограничила перевозку ручной залежи в салоне самолета на рейсах в Азербайджан и из Азербайджана по решению властей страны.

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