МАУ снова будет летать в Азербайджан: когда возобновят рейсы
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила о возобновлении рейсов в Азербайджан. Полеты будут осуществляться по маршруту Киев – Баку.
Рейсы планируют возобновить с 30 декабря. Об этом сообщили на сайте Avianews.
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Особенности полетов
Пока это единственная авиакомпания, которая будет обслуживать этот маршрут. Прямые рейсы будут летать в Баку в среду и воскресенье, а обратно – в четверг и понедельник. Въезд в Азербайджан разрешен только иностранцам с видом на жительство или по отдельному решению Оперативного штаба при правительстве страны.
Документы перед посадкой
Перед посадкой в самолет пассажир должен показать справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом. На момент пересечения границы Азербайджана срок действия справки не должен превышать 48 часов.
МАУ ограничила перевозку ручной залежи в салоне самолета на рейсах в Азербайджан и из Азербайджана по решению властей страны.
Куда еще МАУ запускает рейсы
- Совместно с туристическим оператором Travel Professional Group с 28 декабря МАУ начинает чартерную программу полетов на Шри-Ланку.
- Также "Международные авиалинии Украины" планируют с 28 марта восстановить международную сеть из 43 маршрутов.
- Авиакомпания постепенно будет возвращаться к графику, который был до пандемии.
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