Украинская авиакомпания МАУ 5 января проведет закрытую презентацию фильма об авиакатастрофе над Тегераном. Уже 8 января проходит год с трагедии, унесшей жизни 176 человек.

В фильме есть рассказ о расследовании авиакатастрофе

Автором киноленты является Леонид Канфер. Об этом информирует пресс-служба авиакомпании.

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Леонид Канфер, провел собственное расследование. Его результаты можно увидеть в фильме "Тайны гибели Ромео". Автор попытался установить истину относительно того, что же на самом деле произошло в небе Ирана, какие события этому предшествовали, какой у них международный контекст и последствия,

– добавляют в МАУ.

На презентацию пригласили представителей МИД, Офиса Генпрокурора, Минюста, СБУ, фонда "Безопасное Небо" и сотрудников авиакомпании.

Ч то известно о Леониде Канфере? Это – военный журналист, автор документальных фильмов. Проживает в Украине в течение 5 последних лет.

Главное об авиакатастрофе самолета МАУ

Украинский самолет авиакомпании МАУ сбили в небе над Тегераном утром 8 января 2020 года иранской ракетой.

Трагедия унесла жизни 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира.

По делу задержали 6 подозреваемых, но 3 из них вышли под залог.

Украинский самолет был сбит из-за ошибки в работе комплекса ПВО.

Иран заявил, что выплатит семьям погибших по 150 тысяч долларов компенсации.