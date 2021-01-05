В МАУ рассказали о компенсациях родственникам погибших в авиакатастрофе в Тегеране
В авиакомпании МАУ заверили, что выплаты семьям жертв катастрофы в Иране – в процессе осуществления. Эти компенсации связаны со страховками, которыми обеспечивали пассажиров и членов экипажа.
Часть компенсаций по страховкам уже выплачена
Что касается страховых выплат, то в авиакомпании уверены, что с ними проблем не будет. Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне во время презентации фильма-расследования об авиакатастрофе, пишет Укринформ.
К теме В 2020 году возросло число погибших в авиакатастрофах: число жертв
Одна их часть уже выплачена, вторая – там более сложная процедура определения вреда семье, и это тоже в процессе выплаты,
– отметил Дыхне.
Что касается возмещений от иранской стороны, то их Украина должна добиваться на международном уровне, отметили в МАУ.
Иран обещал семьям жертв по 150 тысяч долларов
Отметим, что ранее Тегеран заявил, что семьям погибших в трагедии 8 января 2020 года выплатит по 150 тысяч долларов. В украинском МИД объяснили, что сумма должна быть определена путем переговоров сторон. В решении должны учесть и международную практику таких компенсаций.
Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью