В авиакомпании МАУ заверили, что выплаты семьям жертв катастрофы в Иране – в процессе осуществления. Эти компенсации связаны со страховками, которыми обеспечивали пассажиров и членов экипажа.

Часть компенсаций по страховкам уже выплачена

Что касается страховых выплат, то в авиакомпании уверены, что с ними проблем не будет. Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне во время презентации фильма-расследования об авиакатастрофе, пишет Укринформ.

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Одна их часть уже выплачена, вторая – там более сложная процедура определения вреда семье, и это тоже в процессе выплаты,

– отметил Дыхне.

Что касается возмещений от иранской стороны, то их Украина должна добиваться на международном уровне, отметили в МАУ.

Иран обещал семьям жертв по 150 тысяч долларов

Отметим, что ранее Тегеран заявил, что семьям погибших в трагедии 8 января 2020 года выплатит по 150 тысяч долларов. В украинском МИД объяснили, что сумма должна быть определена путем переговоров сторон. В решении должны учесть и международную практику таких компенсаций.

Важно! 30 декабря 2020 года Иран заявил о завершении расследования катастрофы, ставшей смертельной для 176 человек. Только 5 января 2021 года технический отчет передали Украине. Теперь его должна утвердить международная организация гражданской авиации.



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